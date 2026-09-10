Fernando Alonso deja su futuro en el aire y asegura que no lo revelará "pronto"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), en el GP de ESpaña 2026. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró este jueves que el anuncio sobre su futuro para 2027 "no será pronto", porque "no hay urgencia", aunque dejó claro que ayudará "todo lo que pueda detrás del volante o en otro rol".

"Va a ser un bonito fin de semana. Tenemos el privilegio de correr dos veces en España. Y Madrid es especial, también porque es un nuevo circuito, aprender el circuito lo más rápido posible durante los libres, muchos cambios y para mí, es doblemente especial", señaló el asturiano en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de España en Madring.

El bicampeón del mundo admitió que "estaría bien" ganar en el estreno de Madrid, pero "no va a suceder este año" y es "consciente de ello". "Trabajaremos de cara a tener un mejor paquete y poder optar a esa victoria en el futuro. Madrid es una de las mejores ciudades del mundo y tener un GP y dar la bienvenida a la F1 creo que es increíble. Creo que para cualquier piloto ganar en Madrid significará mucho y quizás para mí aún más", explicó.

Al ser preguntado por el nuevo trazado, Alonso advirtió con algo de ironía que "los pilotos de Ferrari podrán responder mejor", en referencia al test privado que hicieron Charles Leclerc y Lewis Hamilton sobre la pista madrileña.

"Espero ser más competitivo que en Monza en cualquier circuito del mundo", deseó, antes de analizar Madring. "Habrá retos a descubrir. Habrá que subirse mucho a los pianos, como hemos visto en el simulador, y tenemos la confirmación también por parte de la Fórmula 3 de que no es un circuito fácil. El nivel de agarre del asfalto es también un interrogante", expresó.

Alonso expresó que es un circuito "complicado, difícil de aprender, muy técnico", en el que "habrá que subirse mucho a los pianos" y con secciones de alta velocidad "donde habrá que arrimarse mucho al volante". "Y eso es muy atractivo y de alta adrenalina para los pilotos, parecido a Yeda en algunos sectores, pero una cosa es el simulador y otra es la realidad, que siempre aporta cosas distintas", agregó.

"Tengo ganas de que empiecen los libres y aprender detalles que cambian la percepción del simulador, el nivel de agarre creo que va a ser el mayor factor para mí, si la pista está polvorienta o demasiado sucia al principio eso enmascara un poco el proceso de aprendizaje al igual que la diversión", prosiguió.

Sobre 'La Monumental', cree que adelantar ahí "dependerá un poco de la gestión de la energía". "Creo que no tendremos la energía para hacer 'La Monumental' con energía, así que quizás nos adelanten en la 13", comentó sobre ese icónico viraje.

Alonso llega a Madrid sin "un objetivo claro para este fin de semana". "Venimos de Budapest y Zandvoort donde el coche rindió bastante bien, pero en Monza la historia fue muy distinta. En Madrid, hay muchas curvas y muchas oportunidades de maximizar el potencial del chasis, pero también hay rectas largas donde el motor cobrará una importancia. Así que podríamos obtener un resultado entre decimosegundo y decimoséptimo. Lo más importante para mí va a ser desbloquear más rendimiento del coche", afirmó.

Respecto a su futuro, volvió a dejarlo en el aire y aseguró que "no" lo desvelará "pronto". "Retrasarlo creo que está bien", dijo provocando las risas de la sala de prensa en Madring. "No hay urgencia. Es una cuestión de entender la normativa del año que viene y qué impacto tendrán en la carrera y en el piloto. Creo que los coches actuales no son los mejores coches de pilotar ni para disfrutar. Creo que el año que viene se dará un paso en la dirección adecuada, o eso espero", comentó.

"Pero al mismo tiempo necesito pensar cuál es el mejor programa para el año que viene. Me sentaré con el equipo y no sé si detrás del volante o en otro rola ayudaré todo lo que pueda, que eso es lo más importante, tenemos que decidir juntos", añadió. Alonso tiene "algo de esperanza en que las normas del año que viene se vuelvan a cambiar" y que la actual "no sea la versión final", antes de responder afirmativamente a si podría correr con Aston Martin en otra categoría como el Mundial de Resistencia.

Relacionado con esta nueva F1, el asturiano recordó el test de esta semana en Barcelona en el que pilotó monoplazas históricos de McLaren. "Fue un día genial, el mejor del año hasta ahora. Coches sin baterías, solo con gasolina, mucho ruido, tapones en los oídos, increíble", defendió.

Además, reflexionó sobre su papel en el crecimiento de la F1 en España, desde que debutó en 2001, cuando su familia "veía las carreras en RTL, un canal alemán, porque no se emitía en España". "Eso ya te dice lo pequeña que era la F1 hace 20 años y cuánto han cambiado las cosas. También encendió la pasión de otros de unirse, ahora mismo 5 ó 7 o hasta 10% de los mecánicos, ingenieros, son españoles", explicó.

"Esto es algo que también ha cambiado en España, ese deseo de pertenecer a la F1 en la capacidad que sea el rol que sea. Esta es una de las cosas de las que más orgulloso me siento, más incluso que carreras mundiales", aplaudió.

Y el mejor recuerdo del asturiano en España es "Barcelona 2006", aunque Valencia 2012 "fue una carrera muy especial". "Cuando llegué a Aston en 2023-2024, reviví un poco todo aquello. Incluso este año, recuerdo Barcelona, el Fan Forum fue algo especial, ver a todos ahí apoyando incluso sabiendo el resultado que obtendríamos. Siempre que corro en España es algo muy especial", concluyó.