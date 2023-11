Fernando Alonso: "Es importante que disfrutemos de estas dos últimas carreras"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se marcó como objetivo "terminar la temporada con fuerza y con el mayor número de puntos posible" para llegar a 2024 "en la mejor posición posible y con la moral por las nubes", aunque teniendo en cuenta que "es importante" disfrutar de las dos últimas carreras de este curso.

"(Mi objetivo es) Terminar la temporada con fuerza y con el mayor número de puntos posible. Es cierto que todos pensamos en 2024, pero queremos llegar a la próxima temporada en la mejor posición posible y con la moral por las nubes. Y por último, ¡es importante que disfrutemos de estas dos últimas carreras de 2023!", dijo el asturiano en declaraciones publicadas por Aston Martin como previa del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana.

Será la primera vez que el 'Gran Circo' aterrice en la ciudad estadounidense, por lo que al bicampeón español le interesa "ver cómo acoge a la Fórmula 1". "Siempre me ha gustado correr en América y probar nuevos circuitos", expresó.

"Con cualquier circuito nuevo se necesita un poco de tiempo para familiarizarse con él. También será interesante ver cómo serán los niveles de agarre, ya que siempre es un factor a tener en cuenta en los circuitos nuevos", agregó sobre lo que esperan en el trazado urbano de Las Vegas.

Los pilotos deberán afrontar unas bajas temperaturas a las que "no" están "acostumbrados". "Es lo contrario de Catar, por ejemplo", comparó con una de las carreras más duras por el calor extremo. "Tampoco hay categorías de apoyo, así que es probable que la pista esté más resbaladiza cuando salgamos. Hemos pasado tiempo en el simulador y estamos analizando todos los datos, pero nos haremos una idea real de la pista con los libres", analizó.

Fernando Alonso llega a Las Vegas tras un balsámico y trabajado tercer puesto en Sao Paulo, luchando hasta la línea de meta con Sergio Pérez (Red Bull). "No sabía si había terminado por delante en el momento de la bandera a cuadros porque mi ingeniero tardó un rato en confirmarme la posición", recordó.

"Me pareció que había pasado un minuto antes de que me lo confirmara, pero sólo tardó unos segundos. Luego oí los gritos en el garaje por la radio cuando mi ingeniero me lo confirmó. Fue un final de carrera especial", reveló sobre su octavo podio de la temporada.

Un resultado positivo que permitió olvidar los "fines de semana difíciles en Austin y México". "Es mérito de nuestro equipo que hayamos conseguido recuperarnos con este rendimiento en Brasil. Vamos a ver si podemos mantener este impulso en los dos últimos fines de semana de carreras en circuitos muy diferentes. Después de Brasil, estoy muy ilusionado de cara a estas dos últimas citas del Mundial", concluyó.