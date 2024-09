Fernando Alonso: "Si repetimos 200 veces esta clasificación, no acabo séptimo en 199"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha reconocido que "no" se esperaba "para nada" terminar séptimo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur, y cree que si repiten la crono "200 veces" no acaba séptimo "en 199", además de mostrarse convencido de que tiene "posibilidades reales" de situarse sexto "en la primera curva" si consigue adelantar al alemán Nico Hulkenberg (Haas).

"Hoy no me lo esperaba para nada, hemos tenido un fin de semana bastante difícil y creo que este circuito saca todas nuestras debilidades en el coche. No tenemos tracción, no tenemos giro en el volante en las curvas lentas y tampoco es muy estable en frenada. Teníamos mucho miedo a este circuito y se confirmó en todas las sesiones que no íbamos cómodos", señaló en declaraciones a DAZN.

El asturiano relató el desarrollo de la sesión. "Progresé en la Q1, ya estaba contento, y dije 'aquí me quedo ya'. En la Q2 cuando me dijeron que estaba P10, pregunté quién venía en vuelta, porque seguramente me echase, pero pasé por los pelos. Luego, en la Q3, ¿quién iba a saber que los dos Ferraris iban a quedar detrás de ti y que Tsunoda no ha hecho la vuelta perfecta?", manifestó.

"Salgo séptimo por el lado limpio, con posibilidades reales de ponerme sexto en la primera curva. Estoy un poco fuera de posición y mañana va a ser una carrera en la que no pertenezco a la posición en la que estoy en pista. Intentaré hacer lo que pueda", añadió.

El domingo, el bicampeón del mundo tratará de hacer "una buena salida", y confesó que tuvo tentación de forzar el noveno puesto de salida. "Hemos visto que hay bastante diferencia entre la zona limpia y la zona. En su momento, deseaba quedar noveno cuando vi que Carlos ya no iba a poder salir; tuvimos un poco la tentación de asegurar esa novena posición por si acaso me ponía octavo, que creíamos que era peor que noveno, pero al final ha dado la casualidad de que he quedado séptimo. De momento nos están sonriendo muchísimas cosas. Creo que si repetimos esta crono 200 veces, no acabo séptimo en 199", afirmó.

Todo gracias a "una vuelta muy buena" en Q3. "En FP3 ya conseguí una consistencia con el coche y encontrarme cómodo. Éramos superrápidos, pero hice 1:31.0 o 1:31.1 en tres vueltas que hice en la FP3, así que más o menos el coche era constante y podía hacer vueltas sin muchos errores. Eso sirvió en la Q1 y en la Q2 para poner los tres sectores en su sitio y no cometer errores. Pero los puntos se dan mañana. Es un circuito urbano, donde es difícil adelantar, así que mejor salir cuanto más adelante sea posible", expresó.

"Tenemos el octavo o el noveno coche y esa es la realidad, no la escondemos. Lo hemos visto en todas las sesiones, hemos visto que Lance -Stroll- está el 18, solamente tenemos a los dos Sauber detrás. Saliendo séptimos, podemos soñar con adelantar al Haas, podemos soñar con lo que queramos. Si cogemos puntos, debemos guardarlos bien e irnos de aquí rápido el lunes para que no nos los quiten", bromeó.