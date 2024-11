Fernando Alonso: "Tengo confianza de empezar la temporada fuerte y tener un buen 2025"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula Fernando Alonso (Aston Martin) reiteró este jueves que tiene "confianza de empezar la temporada fuerte y tener un buen 2025", un curso para el que tendrán "las instalaciones y la gente adecuada", después de un 2024 que acaba con la sensación de que ha sido "mediocre".

"Estamos al tanto de la diferencia con los cuatro equipos de arriba, estamos en otra liga, así que queda mucho trabajo por hacer, pero aún nos quedan tres meses y medio hasta la primera carrera y los primeros test. Creo que tenemos mucho tiempo por delante. Tenemos las instalaciones y la gente adecuada. Y tenemos los buenos aprendizajes de la temporada, así que tengo confianza de empezar la temporada fuerte y tener un buen 2025", expresó el asturiano en rueda de prensa desde Catar.

El bicampeón del mundo en 2005 y 2006 lamentó los "altibajos" en este 2024, después de no conseguir "mejorar el coche mucho a lo largo de la temporada". "Empezamos bastante fuerte, pero ahora estamos en una posición en la que nos cuesta entrar en la Q3 en ocasiones. Todas esas dificultades nos han enseñado lecciones que aplicaremos al coche del año que viene, ese va a ser el mayor aspecto positivo de la segunda parte de esta temporada", analizó.

"Después del parón veraniego hemos tenido bastantes problemas, pero el equipo sigue trabajando a tope para seguir trayendo mejoras. Y aunque no todas nos aportan éxito en el siguiente fin de semana de carreras, creo que hay un entendimiento claro sobre el camino a tomar con el coche del año que viene. Y ese es el objetivo", agregó.

Alonso admitió que "cuando empiezas la temporada fuerte y terminas con más dificultades, tienes la sensación de que has tenido una temporada mediocre". "Y cuando lo haces al revés, a la inversa, te sientes de manera muy distinta si terminas en buen estado de forma. Pero los puntos se totalizarán después de Abu Dabi y tenemos una alta probabilidad de terminar quintos en Constructores, que no es donde queremos estar, pero siento que hay una percepción de que hay muchos equipos que han hecho un mejor trabajo que Aston Martin este año y están muy por detrás", destacó.

"No creo que las expectativas fueran demasiado altas. Hicimos un buen 2023 y la gente esperaba que lucháramos por cotas más altas, o al menos mantener el nivel. Y eso es normal, así es la Fórmula 1. Somos conscientes de que no hemos cumplido la segunda parte de la temporada, pero seguimos trabajando y queremos luchar por el Mundial en el futuro", expresó.

Entonces, Alonso se puso irónico. "En la segunda mitad de la temporada no llegaron las mejoras como pensábamos que iban a llegar, pero algunas de las instalaciones en Silverstone ya se han terminado, los edificios 2 y 3 de la fábrica, el túnel de viento estará operativo en breve y tenemos a Adrian Newey. Así que no ha sido mal 2024", manifestó.

Además, tiró de cautela para hablar del coche en 2025. "No sé cuáles serán las características del coche. Donde hemos fracasado este año, nos hará mejores para el año que viene, aunque no creo que el coche sea basado en el 2023. Creo que es un proyecto completamente nuevo para 2025 y esperemos que nos brinde mejores resultados que el coche actual", deseó.

Alonso reiteró, como después del GP de Las Vegas, en que le "encantaría" disputarle un Mundial a Max Verstappen (Red Bull). "No estamos en condiciones de hacerlo, ni creo que suceda el año que viene. En 2026 tendremos una mejor oportunidad con el cambio de normativa. Max hasta ahora ha demostrado que no tiene debilidades. Siempre ha hecho el trabajo cuando el coche era bueno, pero también cuando el coche no era tan bueno. Tiene la fortaleza para ganar un campeonato. Y siempre piensas que quizás a veces podrías dificultarle las cosas". reflexionó.

Finalmente, el asturiano defendió la pasión por el motorsport por encima de los resultados. "A veces puedes llegar a una pista de kart y estás solo en pista y no estás luchando contra nadie, y aun así tienes mucha diversión y tienes un gran día. A veces es el hecho de sobreponerse a las debilidades o deficiencias y eso es lo que nos puede producir satisfacción y la adrenalina y la libertad al volante", advirtió.

"El escoger cuándo quieres frenar, a qué velocidad vas, si vas a frenar 30 metros antes o después. Todas esas decisiones que haces de repente son una sensación de libertad que incrementa ese disfrute. Comparando con otras épocas de la F1, a principios de los 2000, los coches eran muy reactivos, muy ligeros, y lo que te transmitía el coche cuando tenías menos herramientas tan sofisticadas era más puro. Ahora está todo filtrado por toda la tecnología que tenemos. Esos coches, sin duda, eran más divertidos de conducir", concluyó.