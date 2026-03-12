Fernando Alonso: "Para mí, todo lo que no sea ganar es doloroso"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), en el GP de China 2026. - Europa Press/Contacto/Hoch Zwei

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reflexionó sobre la situación de su escudería y cómo para él "todo lo que no sea ganar es doloroso", independientemente de la posición final, al mismo tiempo que, como están "10 veces por detrás" del resto, les quedan "dos Grandes Premios" para disfrutar de "un fin de semana normal".

"Cuando somos capaces de dar vueltas sin ningún problema, esas vueltas son muy importantes, porque el resto están quizá 10 veces por delante de nosotros. Si ellos han completado 1.000 vueltas desde los test de Barcelona, nosotros hemos completado quizá 100, así que estamos 9 ó 10 veces por detrás. Estamos en el punto de partida, así que realmente necesitamos las vueltas, poder practicar", dijo el español en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de China.

Por esto, después de su doble abandono en el estreno en Australia, estará "contento" si consiguen realizar en China "unos entrenamientos libres más o menos normales, una clasificación más o menos normal, acumulando vueltas y probablemente intentando completar la carrera del domingo". "Si nos lo permiten", agregó.

"Es menos duro de lo que crees. No es lo ideal. Todos queremos ganar. Este año somos 22 pilotos. Uno ganará y los otros 21 estarán en un estado mental difícil y duro, porque para mí terminar tercero, quinto o decimoséptimo realmente no importa mucho. Tuve la suerte y el privilegio de vivir diferentes épocas en la F1, y tuve mucha suerte de tener coches competitivos durante la mitad de mi carrera y de conseguir más de 100 podios en la categoría. Así que ahora, todo lo que no sea ganar, para mí es doloroso", reflexionó.

Además, recordó su experiencia con Honda en 2015. "Creo que ahora puedo ver las cosas desde una perspectiva diferente y con una madurez diferente, pero no creo que hace 10 años las cosas fueran tan dramáticas. En cierto modo, 10 años después, algunas de las cosas que la gente pensaba de mí hace 10 años, cuando tuvimos esa situación, ahora quizá hayan cambiado de opinión y piensen que yo tenía razón, que el proyecto, la unidad de potencia, no estaba lo suficientemente maduro cuando empezamos, algo que ahora todo el mundo parece entender", comentó.

"Pero parecía que estaba loco, hace 10 años, por criticar. Hubo algunas frustraciones como bicampeón del mundo y piloto competitivo, no estaba contento con la situación. Como he dicho, es un comienzo accidentado, pero espero que no dure demasiado. Pero tampoco será una solución inmediata", avanzó.

Para Alonso "es difícil de adivinar" cuándo podrán mejorar en Aston Martin. "Realmente no lo sé. Todavía tenemos demasiados problemas y demasiadas incógnitas que surgen día tras día de la nada, así que parece que aún no tenemos los problemas bajo control. Pero estamos presionando, contamos con profesionales muy cualificados y personas con mucho talento en el equipo, así que espero que en un par de Grandes Premios podamos tener un fin de semana normal", deseó.

"Después, para ser competitivos, creo que llevará más tiempo, para ser sincero, porque una vez que solucionemos la fiabilidad, nos quedaremos atrás en términos de potencia y otras cosas", lamentó para un GP en China, que "ha cambiado mucho desde 2004". "Según recuerdo, los dos o tres primeros años aquí, las gradas estaban llenas y la gente disfrutaba mucho de la F1 y nos dieron una gran bienvenida. Ahora es igual o un poco menos, diría yo, pero son otro tipo de aficionados", concluyó.