Fórmula 1/GP Singapur.- De la Rosa (HRT): "Como siempre, lo daremos todo para hacerlo lo mejor posible"

Actualizado 22/09/2012 19:33:08 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Pedro Martínez de la Rosa (HRT), que saldrá en la última posición en el Gran Premio de Singapur debido a los problemas que ha tenido durante el fin de semana con el coche y a la penalización en la segunda sesión de entrenamientos por haber sustituido la caja de cambios, ha asegurado que a pesar de que "el coche ha mejorado" no ha tenido una buena clasificación, pero intentará todo "para hacerlo lo mejor posible".

"En general las sensaciones son positivas porque el coche ha mejorado. Estábamos usando un juego de neumáticos nuevos y bloqueaba mucho de modo que no hemos podido sacar una vuelta limpia. Aunque ya sabía que mañana saldré en última posición por la penalización, he intentado que me saliera una vuelta rápida, pero no ha podido ser", afirmó el catalán tras la sesión de calificación.

De la Rosa sabe que la carrera del domingo "será una carrera dura para todos", pero reconoce conocer la la clave para escalar alguna posición y terminar la carrera. "Tenemos que correr con inteligencia para no sobrecargar los frenos y gestionar bien los neumáticos", concluyó.