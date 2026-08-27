Franco Colapinto renueva con Alpine hasta 2027

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 ha confirmado este jueves la renovación del argentino Franco Colapinto, que continuará una temporada más en el equipo francés, y seguirá formando pareja con el también francés Pierre Gasly.

Colapinto ha dado "un auténtico salto cualitativo" durante esta temporada en la que ya ha sumado 19 puntos en el mundial, puntuando en seis de los doce Grandes Premios disputados hasta la fecha. "Franco ha seguido forjando una excelente relación de trabajo con el equipo y se ha integrado plenamente en Enstone, que considera su verdadero hogar en la Fórmula 1".

El de Buenos Aires renueva hasta 2027, como muestra de la "estabilidad e impulso hacia adelante" que busca el equipo. Además, la renovación de Colapinto pone fin a los rumores que situaban a Fernando Alonso en el asiento del equipo dirigido por Flavio Briatore. Así, el asturiano estaría más cerca de continuar en Aston Martin.

El director de Alpine, Flavio Briatore, afirmó que están "muy contentos" con la alineación de pilotos para 2027 y considera "muy importante" la continuidad que da al equipo la renovación de ambos. "Ahora tenemos la situación clara en lo que respecta a los pilotos, ahora lo más importante que debemos hacer bien es diseñar y construir un coche de carreras rápido, esa es nuestra prioridad número uno", añadió.

Por su parte, el argentino también se mostró feliz por su renovación y por los "avances significativos" que ha realizado este año con respecto al anterior. "Tenemos muchos más hitos que alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para mejorar el rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes, competir y ganar", concluyó.