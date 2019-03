Hamilton: "No soy de los que necesita sellar su autoridad en las primeras carreras"

Publicado 14/03/2019 11:06:22 CET

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton cree que sellar su "autoridad" al comienzo de la temporada "no es lo más importante", aunque espera entender "mucho mejor" el coche en Australia, donde estará "más renovado" que en los test, en los que fue difícil saber lo que "estaba haciendo" el resto de la parrilla.

"Es una temporada larga, así que no creo que sea lo más importante (sellar su autoridad al comienzo de la temporada). Pienso que realmente se trata de terminar las carreras, analizar y asegurarse de que obtengas tantos puntos como puedas, por supuesto, pero no soy uno de esos que necesitan sellar su autoridad", señaló Hamilton este jueves en la rueda de prensa previa al comienzo del Gran Premio de Australia.

El británico cree que el coche estará "más renovado" en Australia y que empezarán a entenderlo "mucho mejor". "Pero creo que es igual para todos. No trajimos actualizaciones y será interesante ver cómo funcionan las de Red Bull y Ferrari, que generalmente trae una para la primera carrera", analizó sobre los posibles caminos que tomarán sus rivales.

"Los test fueron bastante claros, sin embargo, es difícil saber lo que están haciendo todos, así que naturalmente no lo sabremos hasta que salgamos este viernes y luego obtengamos una mejor imagen en la calificación. Por lo general, en las primeras carreras es cuando realmente empiezas a tener una idea de dónde están todos, pero tenemos trabajo que hacer", agregó respecto a sus opciones en Australia.

El pentacampeón del mundo de Fórmula 1 seguirá teniendo a Valtteri Bottas como compañero y recalcó que él apoya la "continuidad" de la misma pareja de pilotos en el equipo porque es "lo que funciona". "Tenemos una gran pareja y creo que la contribución que Valtteri y yo hicimos juntos funcionó bien durante años y no hay razón para cambiarla. Si no está roto, no lo arregles", opinó.

"Tenemos tantas personas increíbles dentro del equipo y su energía... La comunicación está mejor que nunca. Justo después de la prueba volví, y Toto (Wolff) reunió al equipo y es realmente impresionante ver a tanta gente tan apasionada por su trabajo, por las carreras y por querer hacer un buen trabajo, siempre queriendo mejorar. Realmente alentador. Son los verdaderos luchadores dentro del equipo y sé que van a dar absolutamente todo para seguir progresando", señaló sobre Mercedes.

Después de que Ferrari afirmara que favorecerá a Sebastian Vettel para acercarle al título, Hamilton insiste en que en Mercedes son "libres de competir como cada año". "Así es como me gusta. Significa que los dos tenemos las mismas oportunidades, pero ha sido igual todos los años. Solo hasta el punto en que un piloto ya no tiene la oportunidad de ganar al campeón, pero en general siempre somos libres de correr, es genial", apuntó.

Por último, el piloto inglés valoró positivamente la nueva regla por la que la vuelta rápida del circuito dará un punto adicional en la general. "Son 21 puntos extra, así que creo que será interesante ver cómo las personas intentan obtener esos puntos", concluyó.