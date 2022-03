Horner critica el despido de Michael Masi como Director de Carrera de la F-1

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Team Principal' del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, se mostró este lunes muy crítico con el despido de Michael Masi por su actuación durante el Gran Premio de Abu Dabi y la decisión que tomó que terminó por favorecer a Max Verstappen para conquistar el título ante Lewis Hamilton y dejó claro que estuvo "mal", achacándolo a "la presión" a la que le sometió Mercedes.

"¿Fue correcto despedirle por la presión que le hacía un equipo? Eso para mí estuvo mal, equivale al 'bullying' y es pasivamente agresivo. Sí, Michael cometió errores y fue frustrante, pero hay que ver el papel que tenía y las herramientas que tenía a su disposición. No le puedes simplemente culpar, es injusto hacerlo", señaló Horner en una entrevista a 'BBC Sport'.

El 'jefe' del equipo Red Bull fue de los más críticos con el papel de Masi en la temporada porque consideraba que eran objeto "de muchos de los errores" que cometió a su parecer, pero puntualizo que jugaba "un papel de alta presión en un deporte de alta presión".

"Pero lo que es imperdonable son los abusos en redes sociales, las amenazas de muerte que tenían su familia y él. Eso no se puede consentir de ninguna manera, eso no tiene nada que ver con el deporte. Es simplemente 'bullying' y no lo aceptaría de ninguna manera dentro de nuestra organización", añadió.

Por este motivo, habló con Masi al sentir que "no había tenido ningún apoyo", que le habían "dejado 'colgado'" y que había "una campaña concertada que estaba enfocada de una manera muy pasiva-agresivamente en su contra". "Siempre defenderé a alguien que está siendo intimidado. El 'bullying' no es aceptable", sentenció.

Sobre lo sucedido en Abu Dabi, con la salida del coche de seguridad que terminó por favorecer la victoria y el título de Max Verstappen, cree que las reglas se aplicaron "correctamente", pero que "tal vez de manera diferente" a otra situaciones "al no permitir que todos los coches se doblaran". "Si los comisarios de carrera hubieran sentido que las reglas no se aplicaron correctamente, no habrían declarado el resultado", advirtió.

Horner tiene claro que la presión que ejercieron sobre Masi fue menor de la que pudieron hacer Totto Wolf y Mercedes. "¿Quién fue el primero en llamar a Michael? No fui yo, sólo respondí a la presión que se le aplicó y que pude escuchar por mí mismo de un equipo rival. Es mi trabajo como director del equipo el defenderle", recalcó.

Por otro lado, sobre la renovación de Verstappen hasta 2028, el 'Team Principal indicó que las negociaciones fueron "sencillas" y que el acuerdo "muestra una intención real de ambas partes". "Muestra la confianza que tiene en nosotros. Al ver el compromiso y la inversión del grupo y las actividades que se realizan dentro. Ahora hay una presión sobre nosotros para cumplir con nuestra parte, pero eso es normal en este negocio", sentenció.