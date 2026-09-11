Hülkenberg: "Con la compresión, el peralte y las altas velocidades, 'La Monumental' va a ser increíble"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto alemán Nico Hülkenberg (Audi Revolut) tiene claro que a causa de "toda la compresión, el peralte y las altas velocidades" de los coches de Fórmula 1, 'La Monumental' del circuito Madring "va a ser algo increíble" durante su estreno como sede del Gran Premio de España, decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo.

"Es una curva impresionante, es larguísima y parece no tener fin. Y con toda la compresión, el peralte y las altas velocidades, creo que va a ser algo increíble", ha comentado Hülkenberg a Europa Press. Eso sí, el piloto alemán ha subrayado que su estancia en Madrid es "para trabajar" dentro de un apretado calendario de actividades.

En la víspera de este Gran Premio, el programa de fidelización World of Hyatt organizó un encuentro con Hülkenberg en la azotea del céntrico hotel Thompson Madrid. "Los fines de semana de carrera son intensos y los horarios están muy ajustados, así que solo he visto un poco de Madrid yendo en coche", ha añadido durante la entrevista.

"He visto el circuito, el 'paddock' y todo lo demás. Es evidente que es algo único y muy distinto a un trazado convencional. Además, la pista tiene una pinta espectacular, es muy desafiante, muy rápida y fluida", ha insistido el germano, en tono distendido con los periodistas.

No en vano, ha afirmado que "no hay secretos" en Madring. "Los nuevos trazados siempre son emocionantes, esa es la naturaleza de un nuevo trazado. Me parece que el circuito es increíblemente desafiante, muy rápido, muy fluido, con muchas curvas de alta velocidad y cambios de dirección también rápidos", ha descrito el piloto de Audi Revolut.

"Sin duda, creo que es uno de los trazados más emocionantes y apasionantes. No perdona errores, así que pienso que cualquier fallo, por pequeño que sea, pasará factura tanto por las características de la pista como por la competitividad de los pilotos. Será un fin de semana duro", ha augurado sobre la carrera junto a IFEMA Madrid y Valdebebas.

Actualmente, el Audi Revolut tiene al brasileño Gabriel Bortoleto en el decimocuarto puesto de la clasificación del Mundial de pilotos y el propio Hülkenberg va decimoquinto. "Obviamente, es un proyecto enorme. Contamos con socios que son verdaderas potencias, grandes marcas globales. La F1 es ya un escenario mundial gigantesco, ha crecido mucho en los últimos cinco o diez años. Así que eso conlleva expectativas, pero el rendimiento es clave", ha analizado acerca de sus actuaciones.

"Es un entorno de alto rendimiento y de mucha presión, lo cual me encanta, y apenas estamos en el primer año de todo este camino. Aún queda mucho por delante y creo que, comparando dónde empezamos esta temporada con dónde estamos ahora, estamos bastante satisfechos con el progreso logrado. Han sucedido muchas cosas positivas y hemos crecido mucho. Pero siempre hay más, en la F1 nunca se para", ha apostillado.

"Al igual que en los negocios, en una industria o en una empresa, siempre hay cosas en las que trabajar y que mejorar. Es una lucha constante, un trabajo continuo por intentar mejorar todos esos pequeños detalles y aspirar a la perfección", ha explicado el piloto teutón.

"En televisión siempre ves dos coches y a dos pilotos conduciendo, pero somos un gran equipo con más de 1.000 personas involucradas; todas son importantes, cada una tiene su trabajo y su responsabilidad. Intentamos ayudarnos mutuamente, intercambiar ideas y apoyarnos. A veces hay que ser críticos y, de hecho, es muy importante serlo y abordar puntos incómodos; es donde duele porque ahí reside el progreso y donde podemos avanzar. Así que es un gran esfuerzo de equipo", ha agregado.

En ese sentido, ha admitido disfrutar "siendo parte de eso como piloto". "Todo el mundo ve el pilotaje, los resultados y la carrera, pero hay muchísimas otras cosas que hacemos fuera de la pista. Más allá de la exposición pública, y también en el aspecto humano, resulta bastante divertido, interesante y muy variado", ha argumentado.

"El equipo siempre tiene una visión de conjunto. Saben lo que está pasando durante una sesión o una carrera, qué hacen los demás equipos, qué estrategia siguen y qué funciona o qué no. Obviamente, yo les doy mi opinión y ellos me transmiten información sobre lo que hacen los demás; además, me orientan constantemente sobre cómo mejorar mi pilotaje, mis acciones al volante y la gestión de los neumáticos. Nos cuidamos mutuamente y, por lo general, todo sale bien", ha concluido Hülkenberg.