Leclerc y la tensión con Hamilton en Monza: "No ha afectado ni afectará a nuestra buena relación"

El piloto monegasco de F1 Charles Leclerc (Ferrari), en el GP de España 2026. - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc (Ferrari) aseguró este jueves en el circuito de Madring, que acoge este fin de semana el Gran Premio de España, que la tensión en Monza con su compañero, el inglés Lewis Hamilton, "no ha afectado ni va a afectar en el futuro" a la "buena relación" que tienen ambos.

"Sé que fui demasiado lejos y se lo dije a Lewis. Creo que es muy claro lo que deberíamos hacer o no en el futuro, pero no voy a entrar en más detalles. Lo único que puedo decir es que definitivamente no ha afectado la buena relación que tenemos y no va a afectar nada en el futuro. Y eso es lo más importante para mí", sostuvo el piloto desde el circuito madrileño en declaraciones a los medios.

Así se pronunció después de que en el GP de Italia, en Monza, el pasado fin de semana, saltaran chispas entre el monegasco y el inglés por un incidente en la primera vuelta de carrera que llevó a Hamilton ala grava perdiendo muchas posiciones. "Sé que estamos conduciendo Ferrari y si hay una carrera en la que no queremos que suceda, es en Monza", lamentó.

"Y cuando estas cosas suceden en nuestra carrera en casa hay un gran desastre en el exterior. Pero mirando la carrera desde fuera, también ha habido fricción entre otros compañeros y de lo único de lo que se habla es de mí y de Lewis, lo cual no creo que sea correcto. Eso no significa que hicimos todo perfecto. Yo tampoco lo hice y por eso he sido muy claro con Lewis después de revisar las imágenes", agregó.

Además, dejó claro que "lo más importante era clarificar la situación" entre ambos. "Le dije a Lewis cómo me sentí, y él me dijo cómo se sentía. Nos pusimos de acuerdo cuando hablamos sin las emociones de la carrera. No será la última vez que suceda, estoy seguro, porque son carreras, especialmente cuando empezamos tan cerca de uno a otro, pero seguramente no es una situación en la que queremos encontrarnos nuevamente", deseó.

Asímismo, Leclerc reveló que se encuentra bien tras su fuerte choque en 'La Parabólica' de entre 50 y 60 fuerzas G, es decir, que el piloto soportó entre 50 y 60 veces su propio peso en ese impacto. "Hice muchas pruebas, parecía fuerte, pero desde el coche está bien", relató.

"Pero cuando salí no me sentía tan bien. Fue solo un 'shock'. Hice muchas pruebas y muchos tratamientos en los primeros días. Sobre todo para el pecho, ahora estoy bien. Todas las pruebas que hice fueron bien. Sentía tensión y dolor en la nariz y un ojo parecía que no funcionaba bien, pero solo fueron unos segundos", reveló.

Finalmente, analizó el circuito de Madring. "Me pareció un circuito muy desafiante y creo que son exactamente los tipos de circuitos que disfruto. Es cierto que creo que tendremos menos oportunidades de adelantar, pero creo que será un trazado muy divertido en la calificación", zanjó.