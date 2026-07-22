Luis García Abad: "Sainz o Alonso podrían ser campeones con el material adecuado"

El director general del GP de Madrid, Luis García Abad, durante los Desayunos Deportivos de Europa Press. - OSCAR J. BARROSO

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, Luis García Abad, ha comentado este miércoles que con "el material adecuado" Fernando Alonso y Carlos Sainz "podrían ser campeones del mundo", pero que en la Fórmula 1 es "muy complicado ser competitivo", además se ha referido al GP de Catalunya como un Gran Premio "amigo".

"Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz tienen déficit de peso en sus coches, pero ahí hay que mirar a la escuderia y no a los pilotos. Es muy complicado ser competitivo en la Fórmula 1, es la excelencia técnica. Cualquiera de los dos, con el material adecuado, podrían ser campeones", afirmó el director general del Gran Premio de Madrid en los Desayunos Deportivos de Europa Press organizado con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la UCJC.

García Abad confesó que no sabe si va a seguir Alonso, pero cree que lo que está haciendo ya, con 45 años, "luchando con dignidad", es "envidiable". "Muchas veces ser competitivo cuando no tienes un buen coche es todavía mas reconocible. Todos saben en el paddock quien es el mejor", subrayó.

El directivo destacó la importancia de tener dos pilotos españoles en F1. "Cuando no los tengamos los vamos a echar mucho de menos. Las carreras de F1 no son solo de pilotos, también son de coche. No ganan porque no tienen coche. Los pilotos son esa parte de soporte, atraen un porcentaje importante del público. Pero como promotor me gustan también los espectadores que vienen a ver a Norris, a Verstappen...", expresó.

El ex mánager de Fernando Alonso aseguró que España necesita "más niños y niñas en el karting". "Tengo la certeza de que vamos a trabajar a favor de que ocurra cuando se dé la oportunidad. Tenemos que optimizar los recursos a disposición de los deportistas", alegó.

En cuanto al Madring, apuntó que han venido muchos pilotos a verlo y que tienen "conversaciones" con ellos. "Tenemos una línea a seguir, y a raíz del test de Ferrari hemos hecho dos sugerencias. Todo tiene que ir por el camino correcto y tenemos que fomentar el espectáculo. Cualquier persona que se acerque tenga todo lo necesario para disfrutar del circuito", dijo, a la vez que deseó que no llueva durante el Gran Premio.

Por último, se refirió al GP Catalunya como un Gran Premio "amigo". "Nosotros fuimos a pedir el Gran Premio de Madrid y nos quedamos con el GP de España. Hablamos con frecuencia y me alegro de que sigan en el Mundial. Para organizar el GP nos hemos traído al equipo logístico de Australia a ayudar. Todos vendrán a Madrid a ver el GP y a cotillear, como voy yo a sus Grandes Premios", bromeó.