Madrid vuelve a vibrar con la Fórmula 1 después de casi medio siglo

Circuito de Madring, sede del Gran Premio de España 2026 de Fórmula 1. - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 vuelve a Madrid, que acoge el Tag Heuer Gran Premio de España, decimocuarta prueba del Mundial, después 45 años y en un circuito de Madring que recibe al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), como líder firme tras su soberbia actuación en Monza, y al resto de aspirantes al título, entre los que no estarán, a priori, los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que sí vivirán un fin de semana especial.

Hace casi medio siglo de la última que la F1 compitió en Madrid. Fue en 1981 y en el Circuito del Jarama, donde ganó Gilles Villeneuve. Ahora, con un 'Gran Circo' muy diferente, la espera ha concluido y los monoplazas más rápidos del mundo rodarán en Madring ante 350.000 personas que vibrarán a lo largo del fin de semana.

El estreno de Madrid en el calendario -el primer GP de los 10 años acordados con F1- llega, además, con la batalla por el Mundial por todo loa alto, después de que Antonelli, que penalizó en el último Gran Premio de Italia, remontara 18 posiciones hasta ganar en Monza por delante de su compañero, el inglés George Russell.

Así, un fin de semana que se antojaba complejo, el joven piloto lo convirtió, otra vez, en un golpe de autoridad, con el primer triunfo de un italiano en Monza en 60 años para sumar 267 puntos como líder, con una ventaja de 66 puntos sobre Russell (201). Por detrás, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), con 191, después de un GP en Lombardía muy discreto.

Pero Madrid, al ser un circuito nuevo, abre una nueva ventana de oportunidades para los perseguidores del italiano. Además, se trata de un circuito híbrido y nuevo para la mayoría -solo Ferrari hizo un test privado antes-, que solo lo ha estudiado en el simulador. Por ello, la estrategia es una incógnita, ya que con el paso de las sesiones irán conociendo más sobre el comportamiento en los neumáticos y el poder de la gestión eléctrica.

En principio, la cautela será el gran aliado de los pilotos, como ya ocurrió en el primer año que se corrió en Bakú, cuando apenas pasó nada porque la tónica general fue no cometer excesivos errores, por lo que la calificación adquiere mucha más importancia.

Gran parte de la atención durante el fin de semana será para los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, que afrontan el segundo GP de casa de la temporada, tras Barcelona. El madrileño, embajador del trazado y 13º en Monza, lo tiene difícil, porque Madring llega justo antes de que Williams implemente un nuevo paquete de mejoras que parece que darán un empujón a los de Grove. Objetivo ambicioso, aprovechar si hay caos y meterse en los puntos.

Mientras que el bicampeón del mundo sí que ve Madring como una oportunidad. Desde Honda creen que el circuito madrileño "se adaptará mejor" al Aston Martin, por lo que las manos y el instinto del asturiano, que viene de retirarse en Monza, pueden ser claves para exprimir un AMR26 que, en teoría, debería ir mejor este fin de semana.

La carrera en el 'Templo de la Velocidad' también dejó la lectura de que los motores Mercedes están muy por delante del resto. Antonelli fluyó fácil sobre Monza y solo Russell, perjudicado por uno neumáticos más usados pudo plantarle cara. Red Bull y Verstappen se quedaron con el tercer puesto, pero el rendimiento del monoplaza de la bebidad energética en Madrid es una incógnita.

McLaren viene de ganar en Hungría y Zandvoort, pero en Italia Lando Norris y Oscar Piastri acabaron cuarto y quinto, respectivamente, a casi 20 segundos de la cabeza. No tuvieron ritmo y se vieron perjudicados por una mala Q3, y ahora en Madrid, con curvas lentas y también una recta de casi 400 metros, está por ver si se adapta bien a un MCL40 que ha rendido en trazados en los que el motor no es tan relevante.

Aunque los que más ventaja pueden tener en Madring es Ferrari. El equipo italiano hizo un test privado y pudo recopilar datos que quizá son claves para el fin de semana. En Monza saltaron chispas entre el monegasco Charles Leclerc, que se fue al muro en La Parabólica, y Hamilton, con un toque en la primera curva que ha generado tensión en el box. Ahora, tienen una oportunidad para dejar las rencillas y ver si pueden mirar a los ojos a los Mercedes.

--HORARIOS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026:

-Viernes 11 de septiembre.

Entrenamientos Libres 1 13.30.

Entrenamientos Libres 2 17.00.

-Sábado 12.

Entrenamientos Libres 3 12.30.

Calificación16.00.

-Domingo 13.

Carrera 15.00.