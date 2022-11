Mattia Binotto renuncia como jefe de equipo de Ferrari

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El italiano Mattia Binotto ha renunciado este martes como jefe de equipo de Ferrari, un "paso acertado" a pesar de que suponga un "momento duro", según ha confirmado la propia escudería en un comunicado.

"Ferrari anuncia que ha aceptado la renuncia de Mattia Binotto, quien dejará su cargo como jefe del equipo de la 'Scuderia' Ferrari el 31 de diciembre", anunció la escudería.

En el comunicado publicado, el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, agradeció a Binotto "sus muchas y excelentes contribuciones durante los 28 años" que ha estado en la estructura, así como por "llevar al equipo a una posición de competitividad durante el año pasado". "Estamos en una posición sólida para renovar nuestro desafío, sobre todo por nuestros increíbles aficionados, para ganar el título. Todos aquí en la 'Scuderia' y en la comunidad Ferrari le deseamos lo mejor a Mattia para el futuro", manifestó.

Por su parte, el propio Binotto, en declaraciones recogidas en el comunicado, reconoció su "pesar" a la hora de tomar esta decisión. "Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para alcanzar los objetivos marcados", relató.

"Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento tan duro como ha sido para mí esta decisión. Quiero agradecer a todas las personas que han compartido conmigo este camino, lleno de dificultades pero también de grandes satisfacciones", agregó en su mensaje.

Tal y como comentó la escudería, el proceso para encontrar al nuevo jefe del equipo de Ferrari "está en marcha" y se espera que finalice con la entrada de 2023. Hace días, la escudería italiana desmintió los rumores sobre una futura salida de Binotto, calificando de "infundadas" las informaciones que hablaban de un relevo, con el francés Frederic Vasseur, 'team principal' de Alfa Romeo, como gran candidato.