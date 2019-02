McLaren presenta su nuevo y esperanzador MCL34

Publicado 14/02/2019 15:35:25 CET

Sainz: "No puedo esperar a empezar a correr y avanzar juntos"

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz aseguró este jueves que no puede esperar para "empezar a correr y avanzar" con el nuevo MCL34, presentado en Woking con los colores papaya y azul vega que pilotarán el madrileño, que debutará como primera espada de un equipo histórico, y el joven británico Lando Norris, una pareja totalmente nueva que intentará mejorar las actuaciones pasadas con un motor Renault que esperan que sea más fiable.

La plana mayor del equipo se dio cita en el McLaren Technology Centre de la sede del equipo para desvelar la imagen del nuevo MCL34 con motor Renault E-Tech 19, con el ya típico naranja papaya como protagonista, con toques en azul, y una alineación de pilotos totalmente nueva, algo que no pasaba en los doce últimos años.

Carlos Sainz, tras su paso por Red Bull y por Renault, aterriza en McLaren para ser la punta de lanza de la escudería, que confía en su talento y experiencia pese a su juventud para tomar el relevo del retirado de la Fórmula 1 Fernando Alonso. Por otro lado, Lando Norris, que debutará como piloto oficial, aportará frescura al equipo británico que nunca había tenido en su historia un piloto tan joven (19 años).

"La fábrica se ha convertido en mi segunda casa desde que me mudé a Gran Bretaña y todos en el equipo se mueve en la misma dirección. Sabemos el gran trabajo que tenemos por delante y necesitamos, primero, evaluar dónde estamos tras los test'. De ahí en adelante, no puedo esperar para correr y avanzar hacia adelante juntos", aseguró Sainz durante la presentación.

El madrileño, que empieza su quinta año en la Fórmula 1, espera que el nuevo McLaren dé los frutos esperados tras el duro trabajo hecho por el equipo. "Estoy ansioso por estar en los test y emocionado de poder correr por fin con los colores de McLaren. Sé que todos han trabajado muy duro en invierno para prepararnos para este año, se ha hecho un trabajo fantástico", celebró.

Sainz debutará con su nuevo monoplaza entre el 18 y 21 de febrero, y entre el 26 de febrero y 1 de marzo en los entrenamientos oficiales de pretemporada que tendrán lugar, una vez más, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"He estado especialmente centrado en mi preparación este invierno. Nuevas rutinas de entrenamientos, nueva dieta, sesiones de simulador muy específicas, y tiempo extra con los mecánicos para desarrollar y alinear ciertos aspectos del coche a mis preferencias", comentó.

Por su parte, Lando Norris también mostró sus ganas de probar el nuevo coche en Montmeló. "No puedo esperar más para estar tras el volante en los test. He estado trabajando duro en invierno para preparar mi salto a la F1. He estado mucho tiempo con el equipo y en la fábrica, aprendiendo tanto como he podido para estar listo", se sinceró.

Norris, a sus 19 años, confesó que desde niño soñaba con poder ser piloto de Fórmula 1. "He ganado experiencia al volante durante las sesiones de libres de 2018, y ahora realmente espero poder debutar con McLaren. El MCL34 parece genial y ahora sólo quiero poder pilotarlo", aventuró.

Estuvo presente también en la presentación del equipo el CEO de McLaren Racing, Zak Brown, quien aseguró que el MCL34 es "resultado" de un "inmenso trabajo". "Ha habido mucha dedicación en el equipo. Estamos todos comprometidos, motivados y unidos en nuestra ambición para devolver a McLaren a la competitividad, y el MCL34 es sólo el inicio de este proceso", comentó.

Sobre Sainz y Norris, celebró tener savia nueva. "Juntos representan a la nueva generación del talento en la Fórmula 1, y son parte integral del equipo y de nuestro esfuerzo colectivo para hacer avanzar a McLaren. Como siempre, avanzamos sin temor hacia adelante", concluyó.