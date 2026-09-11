Mike Krack: "Que Fernando Alonso no siguiera sería tan dramático que no quiero ni pensar en ello"

Archivo - El jefe de operaciones en pista del equipo Aston Martin, Mike Krack, en el GP de Bélgica 2026. - Eric Alonso / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero luxemburgués Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, confesó este viernes que no están "buscando ningún piloto" ni quieren hablar de "un plan B" por si el piloto español Fernando Alonso deja el equipo el año que viene, algo que sería tan dramático" que no quiere "ni pensar en ello".

"Confiamos en que podemos encontrar una buena solución para todos, se trata de esperar a que (Fernando Alonso) decida. Somos claros, el equipo quiere que continúe, pero respetamos los pensamientos y el 'timing' de Alonso", expresó Krack en rueda de prensa desde el circuito de Madring, donde se está disputando en Tag Heuer Gran Premio de España de F1.

Krack evitó hablar de un plan B en Aston Martin por si finalmente el asturiano no continúa, porque tiene "mucha confianza" en la continuidad del bicampeón del mundo. "No daré nombres ni hablaré de un plan B. Es muy importante para nuestro equipo, para la F1 y para el automovilismo. Sería una lástima no tenerle más y sería tan dramático que no quiero ni pensar en ello", confesó el luxemburgués.

Además, el ingeniero de Aston Martin defendió que "la única sorpresa" de la primera sesión de entrenamientos libres ha sido "que no ha habido ninguna interrupción" por algún choque con los muros. "Los pilotos fueron conservadores, querían preservar piezas y el coche", analizó.

"Tenemos que felicitar a los promotores, este es un circuito fantástico, está muy bien preparado", aplaudió Krack sobre Madring. "Veremos quién es la primera víctima (de los muros). Tienes que correr riesgos, es parte del juego", agregó.