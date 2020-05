Momentos destacados de Carlos Sainz en la F-1

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Carlos Sainz dio un paso más este jueves en su carrera tras el anuncio de su fichaje para las temporadas 2021 y 2022 por Ferrari, seguramente la escudería con más historia de la Fórmula 1 y con la que intentará seguir demostrando sus buenas aptitudes como hizo en Toro Rosso, Renault y McLaren. Repasamos algunos de sus grandes momentos hasta ahora en el 'gran circo'.

1. El debut. Carlos Sainz, en las filas de Toro Rosso, corrió por primera vez en el Mundial el 15 de marzo de 2015 en Melbourne, en el GP de Australia. Tras calificar octavo, logró sus primeros puntos al terminar octavo en una carrera en la que sufrió problemas de potencia y uno en el 'box' que hizo temer lo peor. "He llegado a pensar que no volvía a pista", reconoció.

2. Montmeló le brinda una de sus mejores calificaciones. Los sábados han sido hasta el momento uno de sus talones de Aquiles, sin tener grandes actuaciones, en parte por la importancia de tener un monoplaza muy solvente a una vuelta ante los poderosos Mercedes, Ferrari y Red Bull. Sin embargo, en 2015, al calor del público del circuito de Montmeló dejó una gran quinta plaza. "No sabéis lo bien que sabe", recalcó.

3. El gran susto de Sochi. En su primera campaña en el campeonato, el madrileño sufrió su único gran susto en forma de accidente. Fue en los terceros libres del Gran Premio de Rusia cuando se salió de la pista en la curva 12 y se estrelló con una de las barreras de seguridad del circuito de Sochi, provocando la bandera roja. Pese al gran susto, corrió el domingo, pero tuvo que abandonar cuando estaba firmando su "mejor carrera" del año.

4. Batallas con Alonso. Carlos Sainz y Fernando Alonso coincidieron durante las cuatro primeras campañas, pero en la pista no tuvieron tantos duelos. El más recordado entre ambos probablemente sea el que tuvieron en Austin (Texas) en 2016 en una apretada pelea por la quinta plaza, finalmente para el asturiano. Una semana después, en México, libraron una batalla en la salida que terminó por momentos con el bicampeón del mundo fuera de la pista. "Supongo que no me vio", indicó Alonso restando importancia al incidente.

5. A las puertas del podio. "Es uno de los días más importantes de mi carrera, acabar cuarto era impensable". Así definía Sainz su domingo en el GP Singapur de 2017, donde tiene su mejor resultado en la Fórmula 1. El madrileño demostró su capacidad en la lluviosa y accidentada noche de Singapur para quedarse cerca de su primer cajón.

6. Cedido a Renault. El 15 de septiembre, Red Bull anunciaba la marcha de Sainz a Renault en una especie de cesión para la temporada 2018, pero semanas después, el madrileño ponía rumbo al equipo francés para las últimas cuatro carreras. La primera fue en Austin, donde pese a su falta de acoplamiento, fue capaz de ser séptimo. Al año siguiente puntuó en 13 de los 21 Grandes Premios, con un quinto en Bakú como mejor resultado.

7. Ficha por McLaren. En mitad de su temporada 2018, el 16 de agosto, McLaren anunciaba que el madrileño era el elegido para ocupar uno de sus dos asientos a partir de 2019, uno de ellos el que dejaba su compatriota y amigo Fernando Alonso. "Es particularmente especial ocupar el lugar de Fernando", confesó Sainz.

8. Se le escapa su primer podio. Pese al mencionado cuarto puesto de Singapur de 2015, el podio sí que pudo estar mucho más al alcance en el circuito alemán de Hockenheim el pasado mes de julio. "Quizá es el quinto puesto más agridulce de mi carrera, creo que se nos ha escapado ese podio", reconocía el piloto español. Su equipo no quiso arriesgar con un último cambio de neumáticos y se tuvo que conformar con un quinto puesto con el Toro Rosso de Daniil Kvyat y el Williams de Lance Stroll por delante. "Si hubiéramos puesto el 'slick', era un podio seguro", lamentó.

9. Alcanza los 100 Grandes Premios. Carlos Sainz logró esa simbólica cifra en el 'gran circo' en el Gran Premio de los Estados Unidos de 2019, y lo celebró con un valioso octavo puesto en su pelea por finalizar sexto en el Mundial.

10. Cierra 2019 con su primer podio. Y justo en su carrera 101 le llegó su gran alegría en la F-1. En el Gran Premio de Brasil, el piloto madrileño subió por fin al podio, eso sí con suspense, porque, pese a salir el vigésimo, firmó un brillante cuarto puesto y tuvo que esperar a la sanción impuesto a Lewis Hamilton para subir una plaza. "Ha habido que esperar mucho para el primer podio, más del que me gustaría, pero al final lo hemos conseguido y en qué año para McLaren, en plena remontada de McLaren, hoy también plena remontada mía", confesó.

11. Ficha por Ferrari. Cuando se prestaba para intentar dar otro paso adelante con el McLaren, la pandemia del coronavirus detuvo el Mundial justo cuando iba a comenzar. A los dos meses, Sebastian Vettel anunció que no seguiría en Ferrari en 2021 y fue el elegido para ocupar ese hueco, convirtiéndose en el tercer español en el 'Cavallino Rampante' tras Fernando Alonso y Alfonso de Portazgo.

12. Montmeló, Mónaco y Austin, sus circuitos 'favoritos'. Por último, de todos los circuitos por los que ha pasado el piloto español, hay tres con los que hasta el momento ha tenido una gran sintonía. En Montmeló, Mónaco y Austin ha puntuado siempre en sus cinco temporadas, mientras que en el lado contrario están Sakhir y el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde nunca lo ha hecho.