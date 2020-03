Norris: "Tenemos muy buena comprensión Sainz y yo"

Formula One Grand Prix of Singapore

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lando Norris, del equipo McLaren, ha recalcado este jueves que existe "muy buena comprensión" entre él y el español Carlos Sainz, aunque ha admitido que el Mundial de Fórmula 1 puede ponerse "más tenso" en el seno de su escudería si ambos luchan por los mismos objetivos.

"No tenemos órdenes de equipo, pero tenemos muy buena comprensión el uno con el otro para nuestro mejor interés mutuo y para nosotros mismos. También para el equipo y lo que queremos lograr con el equipo. Y para que eso suceda, lo mejor es hacer lo que lo hicimos el año pasado", ha comentado Norris en 'Beyond The Grid', el pódcast oficial de la F1.

"Sin trabajar como lo hicimos el año pasado, teniendo nuestros propios principios con respeto mutuo y tratando de ayudarnos unos a otros para ser un equipo, no habríamos terminado cuartos en el Mundial de constructores", subrayó el británico durante su entrevista.

"Muchos de sus buenos resultados fueron por mi ayuda y obviamente muchos de mis buenos resultados fueron por su ayuda, así que hemos trabajado muy bien juntos y creo que ha sido muy beneficioso para ambos", ha insistido al respecto.

"Sé que en algún momento del futuro, y ya este año, se pondrá más tenso el asunto y estará más en vilo todo", ha dicho. "Probablemente choquemos varias veces en términos de frustrarnos el uno con el otro, si él me retiene... o si lo retengo yo a él o algo así. No a propósito, porque no creo que lleguemos tan lejos", ha matizado.

"Pero si pierdes una posición en plena carrera o estás al lado del otro y lo aprietas, entonces o él o yo tenemos que salirnos de pista... Siempre vas a tener algo así y alguien se va a molestar por eso", ha concluido Norris.