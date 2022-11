Ocon, "decepcionado" con Alonso: "No había necesidad de sus críticas"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de Fórmula 1 Esteban Ocon (Alpine) confesó este viernes una parte de "decepción" con su último compañero, Fernando Alonso, por lo que calificó "críticas innecesarias" del español, tras un año de distintos piques y el último incidente en Brasil.

"No es ningún secreto que me decepcionó ver sus comentarios después de la carrera. No había necesidad de algunas [de las] críticas que ha hecho", dijo el galo en declaraciones que recoge este viernes la web oficial del Mundial de Fórmula 1.

Alonso dejó clara también su decepción en especial después de Sao Paulo, la penúltima cita del Mundial, cuando se quedó fuera del sprint del sábado por un choque con su compañero. Después, en la recta, ambos volverían a encontrarse, con un segundo toque por el que fue sancionado el doble campeón del mundo.

"Está lejos de ser ideal cuando es tu compañero de equipo, pero ha sido un poco así [con Ocon] durante todo el año", antes de hacer referencia a su fichaje por Aston Martin añadiendo, "es una carrera más y luego se acabó, finalmente".

El asturiano no ocultó su alivio de terminar la temporada la siguiente semana en Abu Dhabi e iniciar una nueva aventura en Aston Martin. Para Ocon, las críticas fueron excesivas, aunque reconoció su respeto por el piloto español.

"Pero le respeto mucho. Siempre le respetaré por lo que ha hecho en la pista a lo largo de los años. Es una leyenda del deporte y eso no cambiará, pero me decepcionó un poco", terminó.