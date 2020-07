Red Bull, Ferrari o McLaren, a evitar el despegue de Mercedes en Hungría

Podium, HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 GP W11 Hybrid EQ Power+ during the Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020, Styrian Grand Prix from July 10 to 12, 2020 on the Red Bull Ring, in Spielberg, Austria - Photo Antonin Vincent / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press