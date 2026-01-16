Red Bull presenta el RB22: "No somos ingenuos, sabemos que habrá dificultades"

El RB22 de Red Bull para la temporada 2026 de Fórmula 1. - RED BULL

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing presentó este jueves en Detroit (Estados Unidos) el nuevo RB22, el monoplaza que pilotarán el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, a los que les llevará "un tiempo" adaptarse por la nueva normativa, por lo que no son "ingenuos" y saben que "habrá dificultades".

La racha de cuatro títulos consecutivos de 'Mad Max' se cortó en 2025 con el triunfo final del inglés Lando Norris (McLaren), que se hizo con su primera corona tras neutralizar el intento de remontada 'in extremis' del tetracampeón del mundo.

Ahora, en un año de nuevas regulaciones en la F1, Red Bull revela su nueva 'arma' para luchar por el Mundial, con el reto añadido de fabricar sus propios motores en colaboración con Ford. "Todo es todavía un poco desconocido", reconoció Verstappen durante el evento. "Es un cambio muy grande con el motor, las dimensiones del coche han cambiado. A los pilotos nos llevará un tiempo adaptarnos y por eso es muy importante que hagamos nuestras vueltas durante los días de prueba", agregó.

Verstappen llevó la lucha por el título hasta la última carrera de la temporada pasada, tras casi remontar una desventaja de más de 100 puntos, y quiere aprovechar ese impulso. "Siempre es mejor tener un final así. La motivación es muy alta, todo el mundo está muy emocionado por comenzar este nuevo capítulo", comentó.

En el box contiguo estará Hadjar, 'ascendido' a Red Bull tras una gran temporada debut en Racing Bulls, la filial del equipo 'energético'. "Una primera victoria estaría bien, como mínimo", señaló en el evento de presentación.

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, admitió que el equipo se enfrenta a muchos obstáculos ante la nueva era en el 'Gran Circo', "el mayor cambio de normativa en la historia de la Fórmula 1". "Decidimos fabricar nuestra propia unidad de potencia con nuestro socio estratégico Ford. Es un reto de locos. Va a ser un año lleno de retos", admitió.

"No somos ingenuos. Sabemos que va a suponer un cierto esfuerzo. Sabemos que va a haber dificultades", agregó el jefe de equipo de la escudería austriaca, que ya avanzó el año pasado que será como "una montaña que escalar".

Y el director técnico de Red Bull Ford Powertrains, Ben Hodgkinson, cree que han trabajado lo suficiente para estar en la parte delantera. "Llevo 27 años haciendo esto, así que todo lo que hago tiene que estar respaldado por la convicción de que puedo hacerlo. No creo que tengas cabida en esta industria si no crees en ello", defendió, después de trabajar en el proyecto durante los últimos tres años y medio.

"Nunca se puede subestimar al resto, siempre hay que asumir que se está por detrás para dar el máximo en todo momento. Tengo confianza en que el equipo que he creado es increíble, en que las instalaciones que hemos construido serán un referente. Pero tuvimos que construir fábricas mientras otros empezaban a desarrollar motores, así que creo que empezamos con desventaja. Pero creo que el personal y las instalaciones con los que contamos son mejores que los de los demás", relató.

Red Bull comenzó la producción de su unidad de potencia desde cero, contratando a más de 700 personas para trabajar en el proyecto y construyendo tres fábricas. El equipo se enfrenta a fabricantes consolidados y con experiencia como Mercedes, Ferrari y Honda.

Según explicó Red Bull, la decoración de 2026 presenta una base "tradicional" a la que se suma la "pintura brillante" en tonos azules que "proporcionará más profundidad y claridad, permitiendo que el icónico logotipo del sol y el toro resalte, con bordes más limpios y una saturación de color más fuerte".

Además, delante de 1.500 invitados en Detroit y aficionados en redes sociales, Racing Bulls, el equipo hermano de Red Bull, presentó un diseño continuista con el color blanco como protagonista, en un evento que contó con la presencia del CEO, Peter Bayer, y el 'Team Principal', Alan Permane.

El equipo contará como alineación con el neozelandés Liam Lawson, que el año pasado volvió a Racing Bulls tras un mal inicio con Red Bull, y estará acompañado por el británico-sueco Arvid Lindblad, el único 'rookie' de la parrilla en 2026.