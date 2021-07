Sainz: "Conocemos nuestras limitaciones y sabemos que podemos tener problemas"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) aseguró que conocen sus limitaciones en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone, y lamentó que puedan tener problemas por la degradación de los neumáticos.

"Los neumáticos se calientan mucho, degradan y somos conscientes de ello. Esto podría ser una gran limitación para nosotros este fin de semana. Por eso hemos hablado de la estrategia, conocemos nuestras limitaciones y sabemos que podemos tener problemas en este tipo de circuitos. Para eso necesitamos estar a tope desde el principio", avanzó Sainz, que ocupa la séptima posición en la clasificación general del Mundial de F1.

Preguntado sobre el nuevo formato de competición para este fin de semana, el piloto madrileño dijo que "no va a ser fácil, sin duda". "Ya se habla mucho de la estrategia de neumáticos, de la forma de enfocar el fin de semana y han sido un par de semanas intensas en Maranello para averiguar cómo va a funcionar...", añadió.

"Nos ha aportado un trabajo adicional y hemos tenido que pensar un poco más para este formato. A veces está bien cambiar cuando tienes 22-23 carreras para que no se convierta en monótono. Es refrescante este formato distinto, será divertido y nos permitirá jugar un poquito más con las estrategias", incidió Sainz.

Además, el español afirmó que "por parte del piloto no va a cambiar muchísimo". "Particularmente yo que no he estado en Silverstone con Ferrari y tener solo un entrenamiento no será suficiente para conocer el circuito, pero a parte de eso, a fondo y a ver qué tal", finalizó Sainz.