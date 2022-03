Sainz: "Ferrari está de vuelta"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha advertido de que Ferrari "está de vuelta" tras el doblete conseguido en el inaugural Gran Premio de Baréin, en el que ha sido segundo por detrás de su compañero Charles Leclerc, aunque ha reconocido que ha vivido "un fin de semana complicado" porque no acababa de encontrar "el ritmo".

"Hoy estamos de vuelta, y de vuelta como Dios manda, que es donde deberíamos haber estado los últimos dos años. El trabajo duro está dando sus frutos. Ha sido un fin de semana complicado, no voy a mentir, no tenía el ritmo, pero he podido aguantar y conseguir este doblete para el equipo. Tengo deberes que hacer para volver más fuerte", señaló tras la carrera en Sakhir.

Además, el madrileño analizó su adelantamiento al vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a falta de tres vueltas para el final, una pasada que le permitió subirse al segundo cajón del podio. "En la resalida he tenido una buena oportunidad porque no ha salido muy bien detrás de Charles, pero se ha defendido bien", indicó.

"Luego he visto las luces en la parte trasera de su coche y he pensado 'esta es mi oportunidad' y he salido a por ello. Tuvo mala suerte, porque condujo bien para conseguir el segundo puesto; se ha tenido que retirar, es duro, pero es bueno para Ferrari", finalizó.