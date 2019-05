Sainz fue séptimo en la carrera de 2017 saliendo duodécimo

Publicado 11/05/2019 17:40:58 CET

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) saldrá duodécimo en la parrilla de salida del Gran Premio de España, este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, igualando su peor posición en calificación en la cita barcelonesa, la de un año 2017 en la que pese a ello finalizó en séptima posición.

Pese al error en la vuelta rápida al final de la Q2, cuando buscaba meterse entre los diez mejores y que le impidió hacerlo, Sainz se benefició de la sanción de tres plazas en la parrilla que arrastraba Daniel Ricciardo (Renault), décimo en Barcelona, para subir de la decimotercera a la duodécima posición.

Una pizca de buena suerte que le acerca algo más a los puntos. Pese a igualar su peor parrilla, la de 2017, el español espera que en carrera las cosas le vayan igual de bien. Entonces, fue de menos a más y remontó, beneficiándose de los abandonos de Valtteri Bottas, Max Verstappen y Kimi Raikkonen y de la sanción de 5 segundos a Pascal Wehrlein, mejorando en 5 posiciones.

Su mejor actuación en el Gran Premio de España, cita en la que siempre ha puntuado, fue en 2016. Salió octavo y terminó sexto, llegando a rodar tercero tras el prematuro abandono de los dos Mercedes. Rodó siempre en las plazas de cabeza y acabó defiendo la sexta plaza, logrando su mejor posición hasta el momento en la F1.

En 2015, el año de su debut, y con un Toro Rosso que no estaba entre los mejores ni cerca de ellos, sorprendió a todos firmando el quinto mejor tiempo en la 'qualy' y, pese a no tener un gran ritmo de carrera, logró finalizar noveno y puntuar, abriendo su particular idilio con el Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Hace un año, con Renault tras el traspaso desde la Scuderia Toro Rosso a finales del Mundial 2017, el madrileño firmó la novena posición en la parrilla de salida y también logró puntuar, siendo séptimo en carrera dejando atrás unos problemas iniciales reportados por radio en el motor de su RS18.