Sainz: "Con lo del Liverpool se ve cómo la afición puede dar rendimiento"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha manifestado este jueves que confía en que el hecho de tener la afición de su lado en el Gran Premio de España, que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, le de un mayor rendimiento como el que tuvo el Liverpool en Anfield para eliminar al Barcelona de la Liga de Campeones de fútbol.

"Siempre me he sentido cómodo en esta pista, he tenido éxito en categorías inferiores. Después de esta semana, de ver lo que sucedió con el Liverpool, podemos ver cómo la afición puede servir y dar rendimiento", manifestó en la rueda de prensa oficial del Gran Premio.

Sainz cree que la de Montmeló es una carrera "muy especial" para todos y para él en particular. "Supone correr en casa, soy uno de los pilotos con suerte que tiene una carrera en casa, y puedo disfrutar con los aficionados españoles. Es mi quinto año, recuerdo mi primer año en 2015 como si fuera ayer, quiero disfrutarlo y pasar más tiempo con los aficionados", celebró.

Por ello aboga por que haya un entendimiento entre instituciones, el Circuit y la Fórmula 1 para prolongar el Gran Premio de España, ya que si no hay acuerdo el de 2019 será el último en Montmeló.

"Las negociaciones están abiertas y no se ha confirmado nada. Deseo que las instituciones hagan su trabajo, que lleguen a un acuerdo que beneficie a Barcelona, España y a la Formula1. El Gran Premio tiene mucha historia, el circuito también, espero que lleguen a un acuerdo para el futuro", manifestó.

"Lo que más me gustaría sería mantener a Barcelona en el circuito, merecen estarlo. España se merece que sea Barcelona la que esté en el circuito de la Fórmula 1. Hay que seguir esperanzado, intentaré hacer lo que pueda. Quizá un podio este fin de semana ayude, y aunque creo que no va a suceder, no sé que puedo hacer además de habar con las instituciones y rogarles que permitan que Barcelona siga", añadió sobre qué podría hacer para facilitar ese acuerdo.

Por otro lado, con la ausencia de Fernando Alonso en el 'Gran Circo' de la F1, no ha notado ni más presión ni una mayor atención sobre él, único español ya en el Mundial. "No he sentido más atención, no sé si tengo más o menos atención. Quizá vaya a estar algo ocupado pero no es algo que note particularmente, si sucede no será algo malo", relativizó.