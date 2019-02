Sainz: "McLaren me tiene a mí para no echar tanto de menos a Alonso"

Publicado 25/02/2019 15:13:07 CET

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz insistió en que "siempre" echará de menos a su compatriota Fernando Alonso en la Fórmula 1, pero espera que McLaren no lo haga "tanto" porque ahora es él el líder de un equipo con el que no sabe dónde están respecto al resto después de una primera semana positiva de test en Montmeló, dejando claro que "no sería una decepción ni un fracaso no puntuar" en el primer Gran Premio del año.

"A Fernando le voy a echar de menos siempre, McLaren espero que no tanto, para eso me tienen a mí", señaló Carlos Sainz en la presentación de la temporada 2019 de 'Movistar Fórmula 1' este lunes en el circuito del Jarama.

Así, no siente "la presión" por ser el único español este año en la parrilla. "No entiendo por qué tendría que sentirla. Cuando me subo al coche no pienso que todo el país esté pendiente de hacer una carrera buena. Yo lo hago por mi país, pero para algún día ser campeón del mundo, pero nunca te planteas que todo el mundo está pendiente de que ganes", manifestó sobre el hueco que deja el bicampeón del mundo con el que ha estado "en contacto", pero para hablar de "hacer 'karting' y pasarlo bien".

Tras los primeros test realizados en el circuito de Montmeló (Barcelona), el piloto ironizó con la posición en la que se encuentran en la parrilla en la actualidad. "Estamos detrás de Ferrari...", bromeó. "No lo sabemos, el año pasado todos los de mitad de parrilla estábamos en dos décimas", añadió ya en tono serio.

"Cuando llegas a los test y ves que puede haber diferencias de medio segundo, creas una serie de variables y te haces 'unas pajas mentales'... Vamos a currar y trabajar en el coche, que tiene margen de mejora, ya habrá tiempo para ver quién va fuerte", expresó el español.

En este sentido, recordó que "la gente que sabe de Fórmula 1 sabe que dependes mucho del coche". "Dependemos mucho de McLaren y las armas que me puedan dar. Si me dan un coche para ganar, ganaré, si me lo dan para hacer podios, los haré. Lo que más esperan es que el McLaren vaya bien", aseveró.

Por ello, Sainz cree que todas las especulaciones sobre dónde está el McLaren en la actualidad pueden ser "verdad o mentira". "En este test hemos sido muy rápidos porque creemos que llevábamos menos alerón trasero que nuestros rivales directos y de toda la parrilla. Por eso nuestro primer sector era tan bueno", analizó. P

"Pero hasta la primera carrera, cuando todo el mundo optimice su coche y lleve la carga obligatoria, veremos si vamos más rápido o menos que nuestros rivales directos. Yo soy positivo y hay que seguir así, hay que esperar a que sigan llegando los 'caballos'", prosiguió tras conseguir un optimista arranque en comparación con los últimos años.

El madrileño se ha sentido "muy cómodo" en su nuevo equipo. "Desde el test en Abu Dabi he sentido que me escuchaban mucho y me prestaban mucha atención. Se me tiene muy en cuenta, te hace sentir confiado. Les escucho mucho a ellos, lo que se puede mejorar, hay una relación muy abierta y constructiva para llevar el equipo hacia delante", aseguró en relación a los primeros cinco meses de trabajo con su nuevo equipo.

"NO SERÍA UNA DECEPCIÓN NI UN FRACASO NO PUNTUAR EN AUSTRALIA"

Así, Sainz cree que, "después de cuatro años en la Fórmula 1", y tras pasar por dos equipos que lideraron la mitad de parrilla, puede aportar "experiencia y conocimiento" para que el equipo inglés pase "ser la cola de la mitad de parrilla a ir haciendo pasos y escalar". "Eso es en lo que confía McLaren y creo que podemos trabajar mucho", subrayó.

"Tiene que haber un cambio de mentalidad y filosofía, un aprendizaje y autocrítica y eso es lo que hubo en McLaren el año pasado, por eso hemos llegado mucho más preparados. El primer día dimos 120 vueltas, algo que solo hacen Mercedes, Red Bull o Ferrari. Es una demostración de que por lo menos este proyecto ya ha empezado", comentó.

Su nuevo coche es diferente a los de años anteriores y lo que le pidió en un primer momento es "poder dar vueltas para ponerte en forma y ver cómo reacciona". "Lo que le pediré es que reaccione a los cambios que le hago, si quiero que vaya mejor en esta curva que lo cumpla y pueda ver la dirección en la que tiene que ir el equipo y el coche. Aunque cada vez más depende de la aerodinámica y hasta que no lleguen las primeras piezas de Australia va a ser difícil", agregó.

El madrileño insistió en que lo que le gustaría ver es "un progreso hacia delante" desde la primera carrera. "El coche es un concepto nuevo para McLaren, se parece poco al del año pasado. Tenemos que aprender mucho de este coche, tenemos que asegurarnos de que el equipo va en la dirección correcta durante el año", matizó.

Y a poco de que dé comienzo el Mundial en Australia, tiene claro que "no sería una decepción ni un fracaso no puntuar" en Melbourne. "Sería un punto de partida normal, puede ser que no puntuemos, ya sea por algo que pase en la carrera o por rendimiento. En Abu Dabi hay que intentar acabar puntuando y que estemos mejor que en Australia", admitió.