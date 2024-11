Sainz: "Me esperaba ir más rápido en carrera de lo que he ido"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que este sábado, en la carrera al esprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), se esperaba "ir más rápido" de lo que ha ido, y ha explicado que "no" ido "cómodo" durante la prueba y que no ha tenido "ritmo".

"No ha sido una buena carrera. Íbamos con muchos problemas de balance de neumáticos toda la carrera, así que, si queremos tener alguna opción mañana, hay que mejorar. Hoy no había ritmo, aunque hacia el final parece que he recuperado un poco, no he ido cómodo en toda la carrera. Me esperaba ir más rápido en carrera de lo que he ido, así que está claro que hay que hacer alguna cosilla que podamos mejorar luego".

En otro orden de cosas, el madrileño explicó que la condición del asfalto del circuito "ha cambiado, pero no mucho". "Cada vuelta que damos hay más goma en pista y eso ayuda, pero aún así es un asfalto muy difícil de entender y hay que acabar de entenderlo bien, porque está claro que nos falta todavía en carrera", apuntó.

Por último, Sainz analizó por qué tuvo mejor ritmo de carrera que su compañero Charles Leclerc en el final de carrera. "El problema es que yo hice muchos errores al principio, tenía muchos problemas de balance las primeras diez vueltas y perdimos tres o cuatro segundos que luego fueron cruciales. Es lo que hay que mejorar, entender bien todo y ya ir mejor mañana", finalizó.