Sainz: "No esperaba tener tan buen ritmo y puntuar"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha reconocido que no esperaba tener "tan buen ritmo" y "puntuar" en el Gran Premio de Japón, donde finalizó décimo, y ha explicado que el punto conseguido es "muy trabajado e inesperado", sobre todo porque creía que sería complicado "adelantar" en Suzuka.

"Muy trabajado e inesperado. Esa buena salida, arriesgando y pasando a un par de coches y poniéndonos en la pelea por los puntos, pasando a Hartley después del 'safety car', volviéndonos a meter en los puntos, después de la parada teniendo que adelantar a otros tres o cuatro coches... La verdad es que me lo he pasado bien, no esperaba tener tan buen ritmo hoy y puntuar. Lo he disfrutado bastante", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño explicó su principal problema en carrera. "A partir de mitad de carrera sentía cómo un freno se enfriaba y el otro no. El coche, cuando frenaba, se iba mucho hacia la derecha, tenía que tener cuidado en las frenadas, no podía ir atacando todo lo que me gustaría. Aún así, trabajé un poco con los ingenieros, poniendo los mapas a punto, y he podido ir atacando poco a poco. Ha sido inesperado, pensaba que iba a ser muy difícil adelantar aquí. Pasar a Gasly al final también ha sido divertido", indicó.

En este sentido, habló del adelantamiento al francés Pierre Gasly (Toro Rosso) en el tramo final. "Sabía que si no cometía errores y hacía un par de frenadas decentes podía pasarle porque tenía mucho más ritmo. Sabía que con los doblados se podía hacer", manifestó.

Por último, Sainz lamentó que el buen balance con el que cuenta su Renault no haya estado desde el comienzo del campeonato. "Es una pena, porque voy mucho más cómodo en el coche. En esta segunda mitad del campeonato estamos haciendo resultados muy buenos, puntuando en carreras donde quizás era imposible. Me hubiese gustado ver qué podría haber hecho en la primera mitad del año con este balance. El tiempo por vuelta no acaba de salir, estamos lejos de donde nos gustaría estar", finalizó.