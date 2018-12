Sainz: "No estaría en la F1 si no me hubiera enamorado de este deporte gracias a Alonso"

Publicado 17/12/2018 14:04:05 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz insistió en que en McLaren quieren "recomponerse" tras un 2018 muy irregular, con un proyecto a medio-largo plazo que le permitirá "liderar" el equipo tras la retirada de Fernando Alonso, piloto gracias al cual se enamoró de este deporte.

"(No estar con Alonso en la parrilla) es raro, yo he crecido con Alonso. No estaría en la Fórmula 1 si no me hubiera enamorado de este deporte gracias a él. Este es un proyecto que me permite liderar McLaren", confesó Carlos Sainz en la presentación del nuevo acuerdo entre Play Station y Ponle Freno por el que se pretende concienciar a los más jóvenes a la hora de ponerse al volante.

El piloto madrileño, de 24 años, señaló que "coche hay", aunque "cómo va a ir es una buena pregunta". "En la Fórmula 1 habrá un cambio de reglamentación que puede 'resetear' la parrilla. Eso nos puede dar la oportunidad de recuperar posiciones. Es muy pronto para hablar de título o batir a los tres mejores equipos, pero queremos recomponernos", afirmó.

"Hay bastante diferencias. Cómo se conduce, cómo está pensado para los pasos por curva. También conoces a gente nueva, es un cambio muy grande. Esas 150 vueltas en Abu Dabi me vinieron bien", explicó Sainz respecto a las características tan diferentes entre el nuevo McLaren y su antiguo coche en Renault.

Aprovechando que es la imagen de la nueva campaña lanzada por Play Station y Ponle Freno, quiso advertir de que la carretera no está para "hacer locuras", porque para eso ya tienen "el Gran Turismo" (juego de conducción). "Ya le hubiera gustado a mi padre tener este juego para desahogarse... Está muy bien representado todo, desde el paso por curvas, la frenada, todo. Gracias a Play Station y Gran Turismo ahora tenemos esta opción", añadió un Carlos Sainz al que los videojuegos se le dan "bastante bien". "Me entretengo mucho y acabas anticipando las sensaciones y eso seguro que ayuda", agregó.

"No nos ha dado tiempo a picarnos, ya habrá tiempo el año que viene. Pero es compañero de equipo y hay que respetarle más que al resto de la parrilla. Mi relación con él es positiva, los dos estamos convencidos de que hay que ayudar a McLaren", expresó refiriéndose a su nuevo compañero en McLaren, Lando Norris.

Al madrileño le hizo "ilusión" participar en esta campaña de concienciación al volante, porque ya ha visto a su padre colaborar. "Es muy importante concienciar al público más joven y yo ahora tengo esa opción con este acuerdo", admitió.

El director general de Atresmedia, Javier Bardaji, afirmó que Play Station es un "socio importante" para Ponle Freno. "Es una idea muy interesante y además Carlos Sainz es el mejor embajador. Ponle Freno lleva diez años y desde 2008 se han reducido las víctimas en accidentes de tráfico un 60 por ciento", añadió. "En 2019, estaba el tema de las nuevas generaciones, además de diferenciar el mundo real del de los simuladores y los videojuegos. Tenemos que hacer pedagogía y los mejores para eso son Play Station y Carlos Sainz", completó.

"Tenemos claro nuestro papel en la sociedad y creemos que tenemos que apoyar estos temas. Tenemos la oportunidad de transmitir valores de forma lúdica y divertida, ya sea para conducir o en el consumo de videojuegos, por eso queremos comunicar una conducción responsable", confesó la directora general de Play Station en la Península Ibérica, Liliana Laporte, representante de una compañía que ya ha vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo."Carlos nos aporta valores como la humildad, la seriedad y la responsabilidad", agregó.

Por último, el director de Atresmedia Publicidad, José Miguel García-Gasco, analizó el spot publicitario protagonizado por el piloto español, con el que quieren "buscar credibilidad", a través de un producto "inspiracional". "Atresmedia quiere devolver a la sociedad lo que esta le da. Es un honor haber conectado con estos socios", finalizó.

Esta colaboración entre Ponle Freno y Play Station pretende alertar y prevenir sobre la conducción temeraria a través del juego, de manera que constituya una forma atractiva de llegar a públicos a los que es más difícil llegar a través de otros canales. Con 15 millones de jugadores, España es el tercer país europeo con mayor número de jugadores de Play Station, de los que el 68 por ciento son personas entre 15 y 24 años, de ahí que la campaña, con el lema 'No corras en la carretera, corre en Gran Turismo. En carretera, Ponle Freno', pueda llegar más directamente a los jóvenes.