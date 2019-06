Sainz: "No estoy muy contento porque he fallado en la Q3"

Publicado 08/06/2019 22:10:03 CET

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de McLaren Carlos Sainz reconoció no haber terminado muy contento tras conseguir la novena posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Canadá, séptima prueba del Mundial de Fórmula 1, y explicó que no pudo mejorar su actuación por un fallo en la curva 8.

"No estoy muy contento porque he fallado hoy. Hemos logrado el objetivo que era acceder a la Q3 y -una vez ahí- sabíamos que los Renaults estaban un poquito por delante. Intenté ir a por ellos en la última vuelta, pero me he pasado frenando en la curva 8", admitió Sainz en declaraciones a Movistar +.

"Venía en una vuelta buena y me da rabia, pero cuando quieres un poquito más te acabas exponiendo a estos errores", añadió el madrileño. "Creo que la cualificación está bien planeada aunque aquí siempre es muy estresante por el muro, como en Bakú", espetó.

"Pero es verdad que aquí también intentas aprovechar la evolución de la pista al máximo. El problema de hoy ha sido es que el mismo tiempo de la Q2 tenía que haberlo repetido en la Q3", finalizó Sainz.