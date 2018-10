Sainz: "No he conseguido ir cómodo desde la 'qualy' y así es muy difícil remontar"

Publicado 26/08/2018 17:47:00 CET

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha asegurado este domingo no haber "conseguido ir cómodo desde la 'qualy'" y que "así es muy difícil remontar", después de haber sido undécimo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

"Un poco como ayer, que en el segundo sector nos faltaba mucho; no he conseguido ir cómodo ahí desde la 'qualy' y así es muy difícil remontar. Siguen faltando cosas por lo general, siguen faltando más o menos en todos los lados; sobre todo, en curva media rápida nos faltaba mucho", afirmó Sainz ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Los demás equipos pueden llevar más carga aerodinámica, lo que les da más estabilidad, les da más paso por curva; y nosotros, para ir medio bien en el primer y tercer sector, pues tenemos que quitar demasiada ala que nos compromete la degradación, el calentamiento de la rueda y muchas cosas", comentó el piloto madrileño.

Además, Sainz admitió haber "arriesgado saliendo con la 'medium'" para sus neumáticos y "queriendo remontar en la primera parte" de una carrera convulsa en su comienzo. "Pero la rueda no ha llegado nunca a funcionar, he perdido mucho tiempo en el segundo sector, ha empezado a nublarse, las ruedas se han empezado a enfriar, se ha empezado a ir cada vez más de morro el coche y luego... sinceramente, tampoco teníamos mucho ritmo", confesó.

"En cuestión de motor, hay que esperar a circuitos mejores. En cuanto al coche, también tiene bastante por mejorar. La verdad es que este fin de semana no hemos ido nada bien con esta carga aerodinámica media-baja y hay que aprender de ello. Sabemos que es un coche muy inestable y que ataca mucho las segundas ruedas traseras y, en un circuito de baja carga, pues se sufre más", concluyó Sainz.