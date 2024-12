Sainz: "Mi objetivo será volver a donde Williams y yo debemos estar"

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari), que ha terminado segundo en el último Gran Premio de Abu Dabi, ha dado las "gracias" a Ferrari por haber formado parte del equipo "durante cuatro años", en los que ha tenido la oportunidad de "ganar carreras", y ha asegurado que su próximo objetivo será "volver a donde Williams" y él mismo deben "estar".

"Es muy emotivo. He hablado con mi ingeniero por la radio, estoy muy agradecido de haber sido parte de este increíble equipo durante cuatro años. He tenido la oportunidad de ganar mis primeras carreras, mis primeros podios y mis primeras poles. He demostrado que puedo luchar por poles, podios y victorias. Si tengo el coche adecuado, mi objetivo para el año que viene y siguientes será volver a donde Williams y yo debemos estar", señaló tras la carrera.

Además, el madrileño quiso felicitar a McLaren, su equipo en 2019 y 2020, por la consecución del título mundial de constructores. "Antes de nada, enhorabuena para McLaren, se merecen este campeonato. Han sido muy sólidos, muy constantes en los últimos dos tercios de la temporada y, por nuestra parte, creo que podemos estar satisfechos y orgullosos del esfuerzo. Ha sido un año complicado, pero un año del que tenemos que estar orgullosos. Espero poder estar aquí de nuevo pronto", indicó.

A pesar del doblete de Ferrari, con su segundo puesto y el tercero del monegasco Charles Leclerc, la 'Scuderia' no pudo celebrar el campeonato. "Es un sentimiento agridulce, el segundo puesto era lo máximo que podíamos conseguir, dado el ritmo de Lando -Norris- y del McLaren. Lo he dado todo, especialmente en la primera tanda, parecía que podíamos aguantarles, pero en cuanto hemos puesto el neumático duro parecían una o dos décimas más rápidos que nosotros. Lo hemos visto todo el fin de semana y se han quedado fuera de nuestro alcance", finalizó.