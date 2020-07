Sainz: "Poco más he podido rascar que este décimo puesto"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado tras firmar el décimo puesto en el Gran Premio de Hungría, tercera cita del Mundial de Fórmula 1, que "poco más" pudo lograr en una carrera en la que, de nuevo, tuvo "mala suerte" en las paradas en boxes.

"Poco más se ha podido rascar que este décimo puesto. Me he colocado en buena posición en una buena salida, luego hemos tenido mala suerte con el tráfico tras el primer 'pit'", señaló en declaraciones a Movistar.

Sainz, que aún así remontó y logró sumar un punto al meterse en el 'Top 10', adelantando al Ferrari de Charles Leclerc --su próximo compañero a partir de 2021--, lamentó haber perdido tiempo en boxes.

"Hemos perdido segundos que me hubieran puesto delante de los Haas. Salí que estaba el 11-12, ahí perdimos la carrera", reconoció. "Otra vez en el 'pit stop' clave de la carrera hemos tenido mala suerte", añadió.

Eso sí, matizó que no fue culpa del equipo. "No ha sido un fallo del equipo, sino que no me han podido sacar. He perdido posiciones, antes de la parada estaba delante de Ricciardo, con una parada normal hubiéramos salido delante de Ricciardo y los Haas. Podíamos haber quedado donde Ricciardo (octavo), más o menos", ahondó.