Sainz: "Se pueden ganar un par de posiciones si hacemos las cosas bien"

Publicado 25/05/2019 16:33:31 CET

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) se ha mostrado "orgulloso" de haber alcanzado la Q3 en la sesión de calificación del Gran Premio de Mónaco, donde se ha garantizado la novena plaza de salida, y ha asegurado que se pueden "ganar un par de posiciones" si son capaces de hacer "las cosas bien como equipo" en carrera.

"La quinta Q3 consecutiva en Mónaco me hace estar orgulloso, porque es un circuito difícil, un circuito de piloto. Este fin de semana quizás ha sido el más difícil de conseguir esa Q3, pero estamos novenos, la carrera es mañana y creo que se pueden ganar todavía un par de posiciones si hacemos las cosas bien como equipo", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño resaltó que "no" ha sido "un fin de semana fácil hasta la Q1". "En los Libres 1 no salimos, en los Libres 2 me faltaba un poquito de velocidad y tenía que ir cogiéndole el tranquillo a esto de Mónaco; en los Libres 3 nos equivocamos un poco con la elección del 'set-up' y estábamos muy lejos de la Q3 y de los Toro Rosso, que eran los líderes", subrayó.

"En la Q1 hemos vuelto con el 'set-up', me he empezado a encontrar más cómodo y he hecho una vuelta muy buena a mediados de la Q1. A partir de ahí, he conseguido el 'feeling' que tenía otros años en estas calles y he ido mejorando hasta partir a los Toro Rosso, que hace dos horas estaban inalcanzables", concluyó.