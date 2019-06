Sainz: "Es un sexto puesto relativamente fácil y cómodo"

Publicado 23/06/2019 17:08:05 CET

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que su sexto puesto este domingo en el Gran Premio de Francia ha sido "relativamente fácil y cómodo", ya que no se han producido grandes cambios durante la carrera, y ha resaltado que por primera vez en todo el año han sido "el cuarto coche más rápido", lo que indica que van "en la dirección correcta".

"No ha habido muchas dificultades, la verdad. (En la salida) Me he tirado por fuera y he adelantado a Lando -Norris- y a Max -Verstappen-; luego Max me ha vuelto a pasar. El objetivo era ese, ganar posición, y la hemos ganado. El resto de la carrera, muy controlada, el ritmo que el equipo me pedía. Es un sexto relativamente fácil y cómodo", señaló en declaraciones a Movistar F1 tras la carrera.

Además, el madrileño resaltó la mejoría de los monoplazas de McLaren, con ambos terminando en la zona de puntos. "Son muy buenas noticias, porque por primera vez en todo el año creo que hemos sido el cuarto coche más rápido tanto en 'qualy' como en carrera. Eso quiere decir que vamos hacia adelante y en la dirección correcta", subrayó.

Por último, Sainz analizó la lucha que tuvo en pista con su compañero, el británico Lando Norris, que le pedía que fuese más rápido. "Siempre se juega a lo mismo, cuando yo iba en Bakú detrás también le pedía que fuera más rápido. Es el juego que hay, son las carreras; cuando vas detrás siempre piensas que eres más rápido", indicó.

"Cuando van los dos coches juntos y en buena posición lo único que intentas es llegar al final en esas posiciones, sobre todo cuando yo no tenía nada que ganar y para llegar al final había que guardar mucha rueda. Ritmo había de sobra", concluyó.