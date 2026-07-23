Sainz: "Durante el verano empezaré a tomar la decisión sobre mi futuro"

El piloto español de Carlos Sainz (Williams). - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha comentado este jueves que "durante el verano" empezará "a tomar la decisión" sobre su futuro junto al equipo, y ha admitido que están "más lejos de la cabeza de lo que pensaban" y que el tiempo que le llevará volver a ganar será mayor del esperado.

"Siempre he dicho que esperaría al verano para sentarme con mi equipo (Williams) y debatir con ellos, junto a James Vowles y el resto, el futuro del equipo y el mio dentro de él. Durante el verano empezaré a tomar la decisión", afirmó el piloto español en la rueda de prensa oficial del GP de Hungría.

Sainz confesó que no entraba dentro de sus expectativas el rendimiento del equipo. "En 2025 rendimos por encima de lo esperado cuando firmé mi contrato con Williams en 2024. El coche de 2025 era un coche buenísimo, que a veces estaba solo tres o cuatro décimas de la pole. Para desarrollar el coche del 26 y con una nueva normativa, podríamos potencialmente quedarnos donde estábamos o incluso dar un paso adelante, pero el tiempo me ha enseñado que ha sido lo opuesto", dijo.

El madrileño apuntó que están "más lejos de la cabeza de lo que pensaban" en 2025 y que está siendo un año para "fortalecer el equipo". "Nos ha abierto los ojos en cuanto a todo el trabajo que todavía queda por realizar si queremos pensar en competir con los de arriba en el futuro. Tenemos que entender por qué y qué ha sucedido. Ya tenemos un buen entendimiento y ahora dependerá de la capacidad de remontar", agregó.

"El tiempo que me llevará volver a ganar será un año o dos, dependiendo de cuánto tiempo nos lleve remontar la situación actual. En mi cabeza tenía un tiempo que estaba dispuesto a aceptar para devolver a Williams a las victorias, cuánto iba a esperar para luchar por victorias y, desafortunadamente, va a ser mayor", expresó el cuatro veces ganador de un Gran Premio.

Pese a ello, aseguró que ve lo que el equipo "está invirtiendo de cara al futuro". "Me aporta confianza y motivación saber que vamos en la dirección adecuada. Lo único es que el coche de este año, por el motivo que sea, ha rendido por debajo de nuestras expectativas. Sigo teniendo confianza en el camino y el proyecto en el que estoy involucrado", recalcó.

En cuanto al como se siente al hacer feliz a España, Sainz señaló que Fernando Alonso es el "adecuado para responder" esa pregunta porque él ha dado "placer y éxito a los españoles". "Tiene que ser algo increíble de sentir. Yo he podido brindarle victorias a España y cuando escuché el himno español en el podio fue el momento más emotivo de mi carrera. Estar en el cajón más alto con tu himno y tu bandera detrás, es algo que cualquier deportista sueña", concluyó.