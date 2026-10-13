TAG Heuer y Red Bull Racing lanzan un reloj solar para celebrar diez años de alianza. - TAG HEUER

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de relojería suiza TAG Heuer y la escudería de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing han presentado la edición especial de reloj TAG Heuer Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull Racing para conmemorar una década de colaboración.

El nuevo modelo, equipado con una caja de acero arenado de 38 milímetros y un movimiento accionado por luz solar, busca trasmitir la identidad del automovilismo deportivo a una nueva generación de aficionados.

La consejera delegada de TAG Heuer, Béatrice Goasglas, ha destacado que esta pieza celebra un trayecto compartido en torno al compromiso con la precisión y el rendimiento, al tiempo que "mira con determinación hacia el futuro".

Por su parte, el director ejecutivo y jefe de equipo de Oracle Red Bull Racing, Laurent Mekies, ha asegurado que el lanzamiento combina la energía de la escudería con la tradición vanguardista de la marca de relojes.

El diseño del reloj incorpora una esfera azul intenso acompañada por una minutería en contraste de color rojo y detalles con luminiscencia para la lectura nocturna. Asimismo, la parte posterior de la caja de acero atornillada incluye los logotipos de ambas marcas junto con un grabado de la bandera a cuadros, mientras que el brazalete metálico de tres eslabones se presenta con un acabado mate técnico.

A nivel técnico, la pieza integra el calibre de movimiento Solargraph TH50-00, el cual utiliza la luz natural o artificial para recargar su batería. Con tan solo un minuto de exposición a la luz del sol, el dispositivo obtiene energía suficiente para un día entero de funcionamiento, requiriendo menos de 40 horas de luz para alcanzar una autonomía completa de hasta diez meses en la oscuridad.

La edición especial del reloj cuenta con una resistencia al agua de hasta 100 metros y se comercializa en un estuche personalizado con la línea gráfica del equipo de carreras. La pieza ya está disponible desde este lunes con un precio de venta al público de 2.200 euros.