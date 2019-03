Verstappen: "Nunca fui 'Mad Max', simplemente soy Max"

Publicado 07/03/2019 12:03:24 CET

LONDRES, 7 Mar. (Reuters/EP) -

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) ha explicado que "nunca" se mostró de acuerdo con el apodo de 'Mad Max' que siguió a su irrupción en la Fórmula 1, hace ya cuatro años, y que en la nueva temporada que está a punto de comenzar no tendrá "excusas" para mostrarse "maduro".

"Va a ser mi quinta temporada en la Fórmula 1, así que ya no hay excusas y tengo que ser maduro. Nunca fui 'Mad Max'. Simplemente soy Max, un piloto que trata de obtener el mejor resultado para su equipo", valoró Verstappen en declaraciones a Reuters.

A sus 21 años, el holandés cree que "quizá" ahora le "escuchan un poco más" en Red Bull. "Pero no estoy demasiado preocupado por eso porque me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Me siento cómodo al dar la información correcta al equipo y estoy deseando empezar la temporada", valoró.

En este sentido, apuntó que "como piloto siempre" piensa ser "el mismo chico". "Siempre trato de obtener el mejor resultado, no estoy ahí simplemente para conformarme con el segundo o tercer lugar. Soy un ganador y quiero ganar todas las carreras, siempre lo haré", garantizó.

Pensando en el largo plazo, el piloto de Hasselt avanzó que su "objetivo" es permanecer en la F1 "por lo menos 15 años". "Cuando se cumpla ese plazo tendré 32 años y entonces tal vez pueda pilotar hasta que tenga 36, 37, 40 años, depende de hasta cuándo me siga gustando. Tal vez hasta los 42", pronosticó.