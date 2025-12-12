Vettel: "Helmut Marko es el arquitecto del éxito de Red Bull en la Fórmula 1"

Archivo - Helmut Marko y Sebastian Vettel - MARC DE MATTIA/DPPI / AFP7 / Europapress - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 12 Dic. (dpa/EP) -

El expiloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de Fórmula 1 y que dio a Red Bull sus cuatro primeros títulos mundiales de pilotos, ha calificado a Helmut Marko, que ha dejado de ser consejero de la escudería después de dos décadas, como el "arquitecto del éxito" del equipo.

"Sin él, la historia de éxitos de este equipo habría sido inconcebible. Helmut es el arquitecto del éxito de Red Bull en la Fórmula 1. No sólo ha demostrado su habilidad para seleccionar a los pilotos, sino que también ha dado forma a las decisiones clave relativas a la estructura del equipo, el personal y la estrategia a largo plazo", señaló Vettel sobre la dimisión de Marko a principios de semana.

Red Bull comenzó como equipo en 2005 y Vettel ganó cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013. El holandés Max Verstappen también ha ganado cuatro títulos para el equipo entre 2021 y 2024. Además, Red Bull tiene seis coronas de constructores. Vettel y Verstappen surgieron del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, supervisado por Marko, que ahora tiene 82 años.

Vettel, que se retiró en 2022, dijo que estaba "tan sorprendido" como todos los demás cuando se enteró de la decisión de Marko. "Le deseo todo lo mejor en su futuro camino desde el fondo de mi corazón", indicó el germano.

Red Bull ha dicho que no buscará un sucesor para Marko, pero el dirigente austriaco ha hablado en el pasado favorablemente de Vettel, a quien se ha mencionado como posible sucesor. "Mis ideas no son relevantes. Hay muchos nombres, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión", dijo Marko recientemente.