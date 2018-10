Williams da uno de sus volantes de 2019 al británico George Russell

Publicado 12/10/2018 12:08:37 CET

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo Williams de Fórmula 1 confirmó este viernes el primer de sus pilotos oficiales para el Mundial del año que viene, el joven británico George Russell, de 20 años y que está a punto de conquistar el título de la Fórmula 2.

Russell, que es además piloto reserva de la escudería Mercedes, la marca que facilita los motores a Williams y a cuyo programa junior se unió en 2017, y que se subió a un monoplaza de Force India en dos sesiones libres, ha firmado un contrato multianual y ocupa uno de los dos huecos que quedan en el equipo británico que no contará para 2019 ni con el canadiense Lance Stroll ni con el ruso Sergey Sirotkin, sus actuales pilotos.

"Es un gran honor unirme a un equipo de prestigio y con el legado que tiene Williams. La Fórmula 1 ha sido un sueño de toda la vida y me parece irreal que me esté alineando en la parrilla junto a los pilotos a quienes he admirado durante años", celebró Russell.

Por su parte, Claire Williams, responsable de Williams, recalcó que siempre han intentado "promover y desarrollar jóvenes talentos en Williams". "George encaja perfectamente con ese espíritu y en un piloto cuya carrera hemos estado observando durante un tiempo", apuntó.

Con el anuncio del equipo de Grove, además del que resta en este, aún quedan tres huecos por rellenar en la parrilla para la temporada que viene: dos en Force India y el del compañero del ruso Daniil Kvyat en Toro Rosso.