España gana a Ucrania con calma en su visita turca

Edna Imade celebra un gol con la selección española de fútbol. - RFEF

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol ha ganado este sábado por 1-3 a la de Ucrania en la jornada 2 de su fase clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027, un partido disputado en Antalya (Turquía) debido al exilio de las ucranianas y resuelto por los goles de Edna Imade, de Lucía Corrales y de Vicky López para el combinado rojigualdo.

En el Estadio Mardan Antalyaspor, la 'Roja' empezó profunda por su izquierda mediante Lucía Corrales, cuyos centros generaron peligro, como dos voleas forzadas de Vicky López y que la zaga rival taponó bien ambas veces. Luego respondió Viktoriya Hiryn con un derechazo desde fuera del área, pero que salió alto e incordió poco a la portera Misa Rodríguez.

No obstante, las pupilas de Sonia Bermúdez dominaron desde bastante pronto la posesión y tuvieron tres zurdazos rasos antes de alcanzar el primer cuarto de hora, primero de la propia Vicky López y después de Alexia Putelllas y de Salma Paralluelo; la guardameta Daria Keliushyk atrapó esos tres disparos, haciéndose fuerte casi con cada jugada.

De hecho, Keliushyk hizo en el 28' otra parada a media altura para desviar a córner un nuevo zurdazo lejano de Vicky. El balón parado era otro arma de España y lo demostró María Méndez en el 32' con un cabezazo alto en otro saque de esquina, ocasión a la que siguió en el minuto 35 un zurdazo potente de Corrales que se fue por encima del larguero.

Faltaba puntería en los numerosos acercamientos de la 'Roja' al arco local, pero colaboró Keliushyk de forma inesperada para cuajar el 0-1 en el 44'; Paralluelo envió directamente el área de Ucrania una falta desde muy lejos, la cancerbera salió a destiempo y Edna Imade se le adelantó con un remate de cabeza que entró sin oposición en la portería.

Para colmo del equipo entrenado por Iya Andrushchak, en el tiempo de descuento de la primera mitad enganchó Corrales otro zurdazo duro desde fuera del área y lo coló prácticamente por la escuadra, toque incluido en el larguero. Tras el descanso, entró Eva Navarro al terreno de juego y ella misma protagonizó la primera oportunidad con un tiro centrado.

Poco más tarde, en el 54', Athenea del Castillo hizo una internada marca de la casa por el extremo derecho y acabó esa jugada con un tiro a bocajarro que Keliushyk paró; la defensa de Ucrania falló en su intento de despeje, la propia guardameta tampoco acertó a agarrar el esférico, Athenea tocó de cabeza y Lyubov Shmatko cometió penalti por mano.

Convirtió Vicky López esa pena máxima para establecer el 0-3 y poner tierra de por medio en el marcador, lo cual aprovechó la seleccionadora española para hacer más sustituciones. Aunque el ritmo del partido bajó un poco, Imade rozó el 0-4 en el minuto 69 con un remate en pleno salto tras un centro de Navarro desde el lado izquierdo, que aún era un filón.

Keliushyk realizó entonces un paradón, lo que pareció contagiar a sus compañeras para marcar el tanto de la honra en el 76'; Hiryn controló la bola por el costado derecho, avanzó unos metros y centró al corazón del área de Misa, donde Olha Ovdiychuk se coló entre las centrales y remachó en carrera, un tiro fuerte y que entró tras haber tocado en el larguero.

En el tramo final, casi todo entró en punto muerto y solamente Clara Serrajordi en el tiempo añadido sacó al partido de ese letargo mediante un centro-chut que superó a Keliushyk por encima de la cabeza y que se estrelló en el poste. Aun así, España celebró su victoria y alcanzó así los 6 puntos dentro del Grupo A3; Ucrania, colista, aún no ha puntuado.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: UCRANIA, 1 - ESPAÑA, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

UCRANIA: Keliushyk; Shaynyuk (Kravchuk, min.46), Kotyk, Olkhova, Shmatko, Ivkova (Basanska, min.37); Podolska, Kalinina (Kohut, min.66), Petryk (Zaborovets, min.66), Ovdiychuk (Hlushchenko, min.83); y Hiryn.

ESPAÑA: Misa Rodríguez; Jana Fernàndez, Méndez (Martina Fernández, min.63), Codina, Corrales; Serrajordi, Paralluelo (Navarro, min.46), Putellas (Fiamma, min.46); Vicky López (Gabarro, min.63), Del Castillo (Vignola, min.76) e Imade.

--GOLES:

0-1, min.44: Imade.

0-2, min.45+3: Corrales.

0-3, min.55: Vicky López (p).

1-3, min.76: Ovdiychuk.

--ÁRBITRA: Maïka Vanderstichel (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Kotyk (min.45+1) por parte de Ucrania, y a Jana Fernàndez (min.73) en España.

--ESTADIO: Mardan Antalyaspor.