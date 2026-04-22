Irán tiene previsto disputar en Turquía varios partidos de preparación para el Mundial

Archivo - Mehdi Taremi y Karim Ansarifard, en un partido con la selección iraní. - Sebastian El-Saqqa / firo sportp / AFP7 / Europa P

TEHERÁN, 22 Abr. (dpa/EP) -

La selección masculina iraní de fútbol tiene previsto disputar varios partidos de preparación en Turquía antes de la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, ya que planea competir en ese torneo de Norteamérica a pesar del conflicto bélico que su país mantiene con Estados Unidos.

Según indicó este miércoles la Federación Iraní de Fútbol, la primera concentración con una lista provisional de 30 jugadores tendrá lugar en Teherán. El 6 de mayo, la expedición con los futbolistas y el 'staff' técnico viajará a Turquía para afrontar esos partidos preparatorios.

Luego el equipo viajará a EE.UU., aunque todavía no se ha decidido la ubicación de su base para entrenar. El presidente de la Federación, Mehdi Taj, se mostró convencido de que la selección de Irán disputará el Mundial a pesar de la guerra que sigue en curso. "Tal y como están las cosas, vamos a participar", declaró Taj a la agencia de noticias ISNA.