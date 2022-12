Paulo Bento deja Corea del Sur tras la eliminación en el Mundial ante Brasil

DOHA, 5 Dic. (dpa/EP) -

El técnico portugués Paulo Bento confirmó que el partido de este lunes de octavos de final del Mundial de Catar ante Brasil, saldado con una dura derrota por 4-1, fue el último que dirigió como seleccionador de Corea del Sur.

"Este fue mi último día como entrenador de Corea del Sur. Me tomaré un descanso y luego veré lo que hago. Eso es lo que les dije a los jugadores y al presidente de la asociación", aseguró Paulo Bento tras el encuentro.

El exjugador recordó que ya había tomado la decisión "en septiembre" y que estaba "grabada en piedra". "Doy las gracias a la federación y a los jugadores por todo lo que han hecho por mí", indicó el entrenador luso de 53 años.

Paulo Bento mostró su orgullo por su etapa con el combinado asiático. "En el fútbol coreano hace tiempo que no ocurre que un mismo entrenador esté durante todo un ciclo de la Copa Mundial. Siempre hemos sido fieles a nuestro estilo de juego, eso me enorgullece y me hace feliz", sentenció.