Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo del Mundial 2026

Archivo - Shaquille O'Neal siendo entrevistado. - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La FIFA ha anunciado que el exjugador inglés Rio Ferdinand dirigirá el próximo viernes en Washington D.C. (Estados Unidos) el sorteo de la Copa Mundial de 2026 junto a la presentadora británica Samantha Johnson, con ayuda de las antiguas estrellas deportivas Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal.

En el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, habrá "una combinación sin precedentes de deporte, entretenimiento y espectáculo", según indicó este miércoles la FIFA en su página web. El evento revelará los emparejamientos de la fase de grupos del primer Mundial de la FIFA con 48 selecciones, con sedes tanto en EE.UU. como en Canadá y en México.

"Dirigir este histórico sorteo es un honor increíble. Cuando era futbolista, soñaba con jugar Mundiales. Ahora, estoy agradecido de desempeñar una función distinta, pero también muy especial, con la ayuda de un magnífico elenco. Juntos, desvelaremos los doce grupos de cuatro equipos, algo que todo el mundo está esperando", declaró Ferdinand.

En el escenario les acompañarán estrellas de fútbol americano, béisbol, baloncesto y hockey sobre hielo. Tom Brady, heptacampeón de la Super Bowl de la NFL; Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Copa Stanley; Aaron Judge, jugador de los New York Yankees y elegido siete veces en el equipo ideal de la MLB; y Shaquille O'Neal, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA, ejercerán de ayudantes del sorteo. "Serán además el nexo de unión entre el fútbol y los deportes más populares de Norteamérica", dijo la FIFA.

"Para coronar el elenco de estrellas del deporte presentes en el sorteo final, Eli Manning, bicampeón de la Super Bowl, aportará su inconfundible carisma desde la alfombra roja", zanjó la FIFA en su comunicado, aludiendo a la persona que recibirá a una lista de invitados que incluye a Donald Trump, presidente de EE.UU., y a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.