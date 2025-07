Abdel Abqar: "Bordalás te pide darlo todo y no ahorrar ningún esfuerzo"

Mario Martín destacó el "ilusionante y ambicioso proyecto" del Getafe

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central marroquí Abdel Abqar ha destacado este jueves que el entrenador del Getafe CF, José Bordalás, les pide "darlo todo" y "no ahorrar ningún esfuerzo", mientras que el centrocampista español Mario Martín habló sobre el "ilusionante y ambicioso proyecto" que tiene el club azulón de cara a la temporada 2025/26.

"Lo que te pide es darlo todo y siempre al 100%. No ahorrar ningún esfuerzo, mucha exigencia y pelearlo siempre hasta el final, para ganar", afirmó el central en la rueda de prensa de presentación como nuevo futbolista del cuadro del sur de Madrid.

El exfutbolista del Deportivo Alavés se ve como un jugador "competitivo" y "un líder", aunque en el vestuario del Getafe tendrá la competencia de dos jugadores muy asentados en LaLiga EA Sports, como son Djené Dakonam y Omar Alderete. "No pienso en ganarme el puesto, sino en entrenar y hacerlo bien día a día. Es importante entrenar a tope y hacerlo bien y luego el entrenador es quien decide", subrayó el marroquí.

El central, que terminó su contrato con el cuadro vitoriano, tenía varias ofertas encima de la mesa, aunque terminó priorizando la del equipo presidido por Ángel Torres. "Yo sé que tenía ofertas, pero después de hablarme con el club, con el director deportivo y con el entrenador, veo las cosas diferente, y veo cómo me quieren aquí de verdad. Tomé la decisión con mi gente de que aquí voy a poder mejorar y seguir creciendo", contó en relación a la manera en la que se gestó su fichaje.

Mario Martín, por su parte, también destacó que el del Getafe es un "proyecto ilusionante y muy ambicioso" y recalcó que el técnico alicantino les exige "competir al máximo".

"Va a ser un entrenador que me va a exigir al máximo, va a sacar todo lo que pueda de mí y esa experiencia en primera división la seguiré cogiendo. Serán minutos de calidad, será un entrenador que me va a enseñar y me va a curtir en competir, pero también me va a ayudar a ordenarme tácticamente. Vengo a dejarme el alma", aseveró el canterano del Real Madrid.

El exjugador del Real Valladolid, en el que jugó cedido la temporada pasada, se definió como "un jugador muy dinámico", al que le gusta "jugar el balón". "No me achico en el momento de competir, ganar duelos, o meter la pierna. Soy un jugador completo que puede asumir cualquier rol en el campo y puedo aportar mucho al equipo", expresó Martín.

El mediocentro de 21 años, cedido de nuevo por el club blanco, ahora al Getafe, recibió buenas opiniones de su excompañero en el Real Madrid Álvaro Rodríguez, que jugó como cedido en el Getafe la pasada temporada. "No hubo más que palabras buenas por su parte, que el vestuario era muy familiar, que Bordalás era muy exigente, que te exprimía al máximo, que luego con los compañeros obviamente es una gran persona... Y como club, es ambicioso y quiere competir e intentar ganar todos los partidos", apuntó el toledano.

Por último, los nuevos futbolistas del Getafe mandaron un mensaje a la afición y el mediocentro manchego se mostró confiado de que quieren que "sea un año inolvidable" para el club, ya que, a su juicio, tienen "equipo para ello", pero quieren tener "a la afición muy cerca" para darle al equipo "el aliento" que necesitan.

"Va a ser un año bonito y vamos a tratar de estar lo más arriba posible. El equipo está con ganas para empezar esto y vamos a disfrutar", concluyó Abqar.