Abelardo: "El resultado ha sido demasiado abultado"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, lamentó la derrota ante el Atlético de Madrid (0-4) en la jornada 29 de la Liga Santander, pero afirmó que el resultado fue "demasiado abultado" para lo que se vio este sábado en Mendizorroza.

"Evidentemente no hemos salido al cien por cien, no sé si por demérito nuestro o por mérito del Atlético. Ese 0-2 es muy difícil de remontar contra cualquier equipo de la categoría, pero más ante un equipo como el Atleti. El resultado ha sido demasiado abultado. Pero bueno, el fútbol son los goles y no tengo nada que objetar. Ellos han estado muy acertados", resumió.

"No me gusta hacer valoraciones individuales y ha habido fases del partido que hemos jugado bien. Suena mal porque nos vamos con un 0-4, pero ha habido fases que hemos estado bien", repitió el técnico asturiano, que valoró las tres novedades en el once titular.

"Para Rodrigo Ely no ha sido fácil tras diez meses, Darko (Brasanac) ha estado bien en esa posición y Guidetti acompañó a Calleri para que sus centrales no tuviesen una referencia clara", manifestó.

Sin embargo, el 'Pitu' tiene claro que el comienzo decantó el encuentro. "Ese 0-2 ha roto el partido, pero el equipo ha generado ocasiones y eso significa que hemos llegado mucho al área rival. Me marcho descontento por el marcador, pero no por el partido de mis jugadores", indicó.

"Nosotros valoramos lo que llevamos haciendo hasta ahora, que es sobresaliente. Da igual lo que pase ahora, el equipo ya ha cumplido el objetivo -faltando diez jornadas- y todo lo que venga será bueno. Ahora tenemos el Sevilla fuera de casa, tenemos que seguir disfrutando y a ver dónde llegamos", sentenció.