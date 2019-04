Abelardo: "Tenemos que evitar que el Barça esté cómodo y venga a pasearse"

Publicado 22/04/2019 14:31:00 CET

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado que deben ser un equipo "agresivo" ante el FC Barcelona este martes en Mendizorrotza (21.30 horas) para impedir que esté "cómodo" y que "venga a pasearse", apelando a la "ilusión" de seguir con opciones de jugar competición europea la próxima campaña, y ha afirmado que el tema de su continuidad o no en el equipo queda "aparcado hasta final de temporada".

"Tenemos que intentar poner las cosas muy difíciles al Barça, que no esté cómodo, que no venga a pasearse. Tenemos que ser un equipo agresivo, tanto defensiva como ofensivamente, e intentar tapar sus posibilidades ofensivas cerrándoles los espacios, dejándoles que no piensen, tapando sus desmarques de ruptura a nuestras espaldas, y atacar muy bien para salir a la contra con velocidad y sobre todo con precisión", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que el fútbol es de los pocos deportes en los que igual "no eres superior al rival y ganas", y recordó la victoria ante el Real Madrid en la primera vuelta. "Tenemos que tener un día muy acertado y ellos, un mal día. Dependes de ellos más que de ti. En la eliminatoria contra el Manchester United, el Barça le pasa por encima; si ellos se ponen las pilas será muy difícil, pero nosotros ya lo hicimos en la primera vuelta ante el Real Madrid. Mañana vamos con una ilusión muy grande, en un partido al que tenemos que salir sin presión ninguna porque hay mucho que ganar y poco que perder", subrayó.

Además, el preparador asturiano afirmó que se enfrentan al "mejor equipo de LaLiga", pero no solo a nivel ofensivo. "La mayoría de la gente se fija solo en lo ofensivo, pero a nivel defensivo lo hace muy bien también; ha mejorado mucho en las transiciones defensivas, en cómo repliegan, en cómo cierran líneas de pase... Es difícil sorprenderles en defensa y en ataque tienen unos jugadores con calidad técnica, con velocidad de ejecución y con unas decisiones que le hacen ser el mejor equipo de Europa", indicó.

Así, se les plantea "un reto muy bonito", sobre todo teniendo en cuenta que todavía tienen opciones de clasificarse para Europa. "Lo importante es que a falta de cinco partidos estamos peleando por jugar una competición europea el año que viene. Todavía seguimos vivos, con el objetivo cumplido desde hace varias jornadas, y con esa ilusión que nos hace seguir en la pelea con equipos con los que en ningún momento pensamos que tuviésemos que pelear a estas alturas", resaltó.

Sobre las cinco jornadas sin ganar del equipo, el técnico del equipo vitoriano explicó que quizás no han "merecido" algunos resultados "como los empates ante el Valladolid o el Leganés". "Es fútbol y tenemos que aceptarlo; también hubo partidos en la primera vuelta en los que ganamos y en los que igual no habíamos merecido la victoria", dijo. "Es muy complicado ganar y se está demostrando en estas últimas jornadas. Hay equipos que están peleando por el descenso en los que nadie pensaba a principio de temporada. LaLiga Santander es muy complicada", añadió.

"NO ES BUENO DESVIAR LA ATENCIÓN DEL EQUIPO HACIA MÍ"

Por otra parte, el preparador babazorro no quiso hablar de su futuro. "Estamos peleando por un objetivo todavía y no creo que sea bueno desviar la atención del equipo hacia mi persona. El año pasado se dijo cuando el objetivo estaba cumplido y no teníamos opción para nada más", afirmó, sin desvelar su abandonará el equipo. "Lo mío queda aparcado hasta final de temporada porque estamos peleando por un objetivo muy importante para todos", advirtió.

Por último, Abelardo, que confirmó las bajas de Guillermo Maripán y Takashi Inui, aseguró que buscarán la alternativa idónea para suplir al sancionado Jonathan Calleri. "Es verdad que nos da ese desmarque de ruptura, ese desmarque, ese aguantar el balón de espaldas para dar continuidad en el juego, pero mañana no está y buscaremos otras alternativas que son tan buenas como él. Tenemos una plantilla amplia y el que salga lo hará tan bien como él", concluyó.