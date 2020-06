El acto de conciliación en la AN por la Lista de Compensación del fútbol femenino se aplaza un mes

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acto de conciliación entre Futbolistas ON, la Asociación Española de Futbolistas (AFE) y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) que debía de celebrarse este miércoles en la Audiencia Nacional por el tema de la Lista de Compensación del Convenio Colectivo del fútbol femenino se ha aplazado al 17 de julio, informó Futbolistas ON.

"El acto de conciliación en la Audiencia Nacional y, de no haber acuerdo, el juicio por la demanda de Futbolistas ON contra la ACFF y AFE

se aplaza al 17 de julio. Otro contratiempo para las futbolistas (que acaban contrato el 30 de junio) pero seguimos con ellas", señaló el sindicato que preside Juanjo Martínez en su cuenta de 'Twitter'.

Las tres partes debían llegar a un acuerdo en la Audiencia Nacional, donde también estaban citados como partes interesadas el FC Barcelona y el Athletic Club, para evitar ir a juicio por la demanda interpuesta por Futbolistas ON en relación a la Lista de Compensación del Convenio Colectivo del Fútbol Femenino.

Esta claúsula fija unas cuantías impuestas por los clubes a sus futbolistas menores de 23 años que deberán pagar aquellos que quieran ficharlas y que podrían no estar ajustadas a la realidad, por lo que el sindicato desea anularla porque "está causando un grave perjuicio a las 17 jugadoras que han sido incluidas, y aún más si cabe en la actual época de negociación de fichajes" y porque "no sólo va en contra" de los derechos de estas futbolistas sino que "provocará la inevitable fuga de talento a otros países" donde no exista.

A principios de junio, Futbolistas ON no llegó tampoco a un acuerdo con las partes en el acto de mediación que se llevó a cabo en el SIMA y por ello decidió llevar el caso a la Audiencia Nacional, con una demanda firmada por 10 de las 17 futbolistas.