Adeyemi y Bisiwu muestran las cartas del Barça en Basilea

Basilea - FC Barcelona - Europa Press/Contacto/Priscila Bütler

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona goleó (2-5) al Basilea este domingo en el Estadio Sankt Jakob-Park de la ciudad suiza con protagonismo para Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, apurando la pretemporada Hansi Flick con un equipo más reconocible tras un verano de mucha Masía.

El campeón de Liga jugará su Trofeo Joan Gamper el miércoles contra el Al-Ahly y el próximo domingo arrancará la temporada ante el Elche. El preparador alemán hizo debutar a Anthony Gordon, uno de los fichajes de este verano, y los refuerzos Adeyemi y Bisiwu, con un doblete en el descuento final, se estrenaron como goleadores. También fue el turno de algunos campeones del mundo con España como Joan Garcia y Eric Garcia de titulares.

El Barça, que vivió también el regreso de Lamine Yamal, Dani Olmo y Pau Cubarsí, impuso un ritmo más alto que en los amistosos anteriores. Los de Flick, más reconocibles entre la oportunidad a mucho jugador del filial e incluso del juvenil, tuvieron ocasiones desde temprano. El Barça se adelantó en el minuto 34, justo cuando el Basilea parecía estirarse y llegar al marco blaugrana, tras una buena jugada y centro de Raphinha que culminó Adeyemi.

El propio brasileño y Fermín estuvieron cerca del 0-2, pero Jean Doucouré hizo el 1-1 en una jugada desafortunada de la defensa culé. Al descanso, Flick movió el banquillo y Hamza Abdelkarim tardó tres minutos en poner por delante a los catalanes, tras un centro de un Adeyemi que había desbordado por la banda izquierda. Entonces, Lamine y Olmo subieron el listón, y Jesse Bisiwu lo aprovechó.

Lamine hizo el 1-3 de penalti, Kazeem Olaigbe recortó también desde los once metros, pero casi en el descuento, el joven delantero belga se lució con un golazo a la escuadra para el 2-4. El propio Bisiwu redondeó la 'manita' de un Barça que mostró su poderío en Basilea, aún pendiente del mercado y de algo más de rodaje.