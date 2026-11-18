El presidente de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), Valentín Pizarro, junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán - PRENSA RFEF

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) mostró este martes "su más firme condena ante los graves y reiterados episodios de violencia" contra árbitros registrados recientemente en el fútbol catalán y reclamó "una respuesta inmediata y contundente por parte de las instituciones deportivas para garantizar la seguridad y protección del colectivo arbitral".

El sindicato arbitral recordó que el pasado 31 de octubre, durante un encuentro de Juvenil Segunda División entre el CD Carmelo y la Escola Esportiva Guineueta, el colegiado "sufrió una grave agresión colectiva por parte de varios jugadores y aficionados del equipo local", y que además, ante la invasión del terreno de juego, tuvo que salir corriendo "ante el peligro para su integridad física", aunque recogió en su acta varias agresiones en el estómago, cabeza y muslo, acompañadas de "amenazas de muerte".

Finalmente, miembros del cuerpo técnico visitante intervinieron para protegerle y el árbitro consiguió refugiarse en los vestuarios, donde tuvo que solicitar la intervención policial.

Posteriormente, el 14 de noviembre, durante el encuentro de Tercera Catalana entre el Deportivo Paraguay FC y la UD Pastrana, se produjo un nuevo episodio de violencia que provocaron la suspensión del partido y otras nuevas agresiones al colegiado, que gracias a la intervención de otras personas presentes, logró refugiarse en los vestuarios desde donde solicitó la presencia de los Mossos d'Esquadra, que acudieron a las instalaciones y le acompañaron hasta su domicilio. Este árbitro presentó una denuncia por las agresiones sufridas.

"AESAF considera inadmisible que quienes ejercen la labor arbitral se vean expuestos a situaciones de violencia que ponen en peligro su integridad física y psicológica. La Asociación advierte de que estos comportamientos no pueden normalizarse, minimizarse ni quedar sin una respuesta proporcional a su gravedad", subrayó la asociación.

Por este motivo, el sindicato "reclama expresamente al presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, y al presidente de su Comité Técnico de Árbitros, Xavier Moreno, que adopten medidas específicas de protección para los colegiados y pongan a disposición de los afectados los servicios jurídicos y médicos de ambas instituciones, garantizando el acompañamiento y la asistencia necesarios tras cualquier episodio de violencia".

Asimismo, la AESAF solicita que "se aplique con el máximo rigor el régimen disciplinario vigente y que se impulse su endurecimiento de cara a la próxima temporada, siguiendo el ejemplo de la Real Federación Gallega de Fútbol, que recientemente ha acordado promover una modificación de su normativa para contemplar sanciones más severas, incluida la posibilidad de inhabilitación permanente en los supuestos de especial gravedad previstos legalmente". "En paralelo, AESAF hace un llamamiento a todos los árbitros para que dejen constancia detallada en las actas arbitrales de cualquier agresión, amenaza o comportamiento violento y, especialmente, para que presenten las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes y emprendan las acciones legales oportunas por la vía civil o penal. La actuación en el ámbito deportivo no debe ser la única respuesta ante este tipo de hechos", prosiguió la asociación que preside Valentín Pizarro.

Finalmente, el sindicato quiso trasladar "todo su apoyo y solidaridad a los colegiados afectados y pone a su disposición los recursos de la Asociación, reafirmando su compromiso con la defensa, la protección y el acompañamiento del colectivo arbitral" e "insiste en que ningún árbitro debería sentir miedo por ejercer su labor y recuerda que garantizar su seguridad es una responsabilidad compartida de las instituciones y de todos los integrantes del fútbol", sentenció.